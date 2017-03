L’Etat de droit (Par Serigne Cheikh A. Tidiane SY Al Maktoum)

L’ETAT DE DROIT Dakar, le 18 Avril 1994



Pourquoi parler de l’Etat de Droit, alors que c’est le Droit à la Vie qui nous interpelle tous. Le premier repose sur les ambiguïtés d’une politique politicienne. Quant au second, il se veut essentiellement divin: un cadeau offert par Dieu à l’Espèce Humaine.



Le Christ disait : « Donne pour DIEU ; j’accepte pour DIEU ». Et Mahomet de proclamer : « On ne repousse pas un cadeau du Ciel... » Il ne faut jamais donc spéculer sur les mots pour essayer de sauver une situation que seul un acte concret est susceptible de sauver.



« Je n’ai pas fait de toi un poète » dit DIEU au Prophète( PSL ), bien que celui –ci atteste qu’il arrive que la poésie soit une source de sagesse et que la rhétorique puisse s’imposer face à toutes les magies du monde.



« - J’articule mieux que vous tous, n’est-ce pas ? »

« - Et Bilal – Noir d’Abyssinie – lui, prononce mal » disent les Aristocrates.

« - Oui, seulement les Archanges de la Haute Galaxie l’écoutent toujours avec émerveillement, car c’est Son Ame qui s’adresse au Trône et non sa langue ».



Il ne faut donc pas que Bilal perde deux fois ! Mais le projet de société que Mahomet propose à l’Humanité est énorme et le temps trop restreint pour s’attarder sur l’élégance des mots... Ce ne sont pas les grands bâtisseurs qui vont contredire cette vérité première.



« - Il récite mieux que nous tous et continuellement les Versets Sacrés ...»

« - Et qui lui prépare le repas ? » interroge l’Apôtre de Dieu

« - C’est Nous qui, alternativement lui donnons à manger ».

« - Vous êtes donc plus méritants que lui. Car, sans pain joint au sabre, le Ciel ne saurait résister indéfiniment ».



S’il s’agit de se contenter de ce que les médias offrent aux chefs primaires du Continent, il n’en demeure pas moins nécessaire de s’en servir pour annoncer des mesures adéquates ; sinon l’Etat de Droit n’a rien d’autre à faire que d’aller dormir tranquillement dans les tiroirs...



Les possédés du « pouvoir » ont-ils encore la chance de comprendre une telle leçon ? Coupés des réalités de la Terre, amadoués par leurs entourages respectifs, leur reste-t-il autre chose que d’organiser avec leur police des festins où le goût amer du sang l’emporte de loin sur les délices, tant appréciés, de la justice et de la Bonté... ?



Laissez-nous au moins le devoir de plaider en faveur du Droit à la Vie, au lieu de perdre notre temps avec ce «machin», qu’on appelle l’Etat de Droit.



« Plus j’avance dans ma carrière, plus la Justice me fait peur » dit Maître Henri René GUARAUD. Je réponds : « Parce que, justement, vous n’êtes pas Sénégalais ».



Si le riz au poisson, le thé à la menthe et les autres plaisanteries qu’affectionnent les copains du week-end devaient constituer un obstacle pour atteindre ces nobles idéaux, ne vaudrait-il pas mieux alors son « statut » de bête sans âme... comme l’a si bien décrit le Livre Saint... Et s’il s’y ajoute ce bal des vampires auquel on nous convie – onze mille ( 11 000 ) Malgaches tués aux temps des coloniaux, soixante dix-sept ( 77 ) Sénégalais découverts affreusement mutilés en 1963 et, des Casamançais et Gambiens transmués en chair à canon – alors c’est la fin de tout !



El Hadj Malick SY disait à Serigne Abdou Karim LY: « Les Français ne sont que des gamins... » Ils nous apprennent la psychologie, alors qu’ils sont les premiers à ignorer celle des Nègres : on ne reçoit pas un psychopathe avec les Honneurs... C‘est une psychologie qui nous est propre... Il est vrai que les Français sont tellement paresseux qu’il ne leur est même pas donné d’étudier à fond un problème, surtout, quand il entre dans le domaine négro- africain. L’actualité nous montre leurs propres enfants criant partout dans les grandes villes : « Nous ne voulons pas de cette France là !».Oui, mais ces gamineries ne doivent pas faire accepter, à certains d’entre eux, un parrainage aussi douteux et qui, malheureusement nous fait revivre les péripéties de ce qu’on a appelé les « liaisons dangereuses » ; parrainages déjà réfuté par quelques dignes chefs d’états Arabes...



L’Homme du 18 Juin, lui, n’aurait pas apprécié de telles pratiques. Même en Afrique Noire – bien que « Continent Maudit » - le PROXENETISME est loin d’être un tremplin politique appréciable. Il y a des complaisances qui ont déjà fait basculer le cœur de millions de francophones dans le camp du Nouveau Monde.



Notre drame ne se résume-t-il pas en ceci : « je suis un menteur et un usurpateur, de réputation inter-universelle. Faites donc de moi votre supérieur, je vous offrirai alors le Paradis des Gens de l’Enfer ! ».



Nous disons « NON » à la Petite Vertu...





Serigne Cheikh A. Tidiane SY



