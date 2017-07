L’Etat invité à veiller à une correcte distribution de l’eau à Dakar

(APS) – Sos Consommateurs réagit dans un communiqué aux pénuries d’eau à Dakar, en demandant à l’Etat du Sénégal d’assurer "un approvisionnement correct" de la capitale sénégalaise en eau, "dans les plus brefs délais".



Cette association sénégalaise de défense des consommateurs dirigée par l’avocat Massokhna Kane "demande à l’État du Sénégal (…) de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un approvisionnement correct en eau, dans les plus brefs délais".



A la suite de "la recrudescence des pénuries" d’eau, elle réclame aux autorités sénégalaises "un audit et une revue du contrat d’affermage signé avec la SDE", la Sénégalaise des eaux, la société chargée de la distribution de l’eau à Dakar et dans d’autres villes du pays.



"Depuis plusieurs semaines, certains quartiers de la capitale sénégalaise, ainsi que plusieurs localités situées dans d’autres régions sont [privés] du liquide précieux par la Sénégalaise des eaux", constate SOS Consommateurs.



"Cela devient un véritable casse-tête pour les populations vivant dans certains quartiers de la capitale", s’indigne-t-elle, citant les Parcelles assainies, Ouakam, les HLM de la Patte d’oie et la cité Comico de Yeumbeul parmi les zones affectées par les pénuries d’eau.



"Malgré les plaintes (…) des populations, la SDE semble incapable de fournir un service de qualité aux usagers privés de cette denrée précieuse", ajoute SOS Consommateurs.



Les récurrentes coupures d’eau sont, selon elle, la conséquence d’"une faute inexcusable qui doit entraîner une remise en cause du contrat d’affermage liant le Sénégal à la SDE", laquelle "devrait bénéficier de l’expertise et des capacités techniques du groupe Bouygues (France), dont elle est une filiale".



"L’Etat doit s’assurer du respect des obligations contractuelles en matière d’investissement pour un secteur aussi stratégique que l’alimentation des populations en eau potable", ajoute Sos Consommateurs.