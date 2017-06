L’Etat lance la vente des appartements de Bibo Bourgi

La direction des Domaines a démarré le processus de vente des appartements de Bibo Bourgi, situés dans le somptueux espace immobilier Eden Roc, sis au centre-ville de Dakar. La structure a publié dans le journal Le Soleil d’hier, un avis de mise en vente des biens immobiliers concernés.



Pour rappel, Bibo Bourgi est coaccusé avec Karim Wade de s’être enrichi de façon illicite par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) qui l’a condamné à 5 ans de prison et 138 milliards d’amende en mars 2015.



Un an plus tard, il bénéficiera d’une grâce. Cependant, le fait qu’il soit libre n’effaçait pas les sanctions financières qui lui étaient infligées par le tribunal. La procédure de recouvrement de ses avoirs par l’État suit donc son cours.



Ouvertes à présent au public, les offres sont disponibles à la direction nationale des Domaines, informe "Libération". Reste à savoir si les clients potentiels vont se presser pour l’achat de ses joyaux.