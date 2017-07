L’Ethiopien Tedros prend la direction de l’OMS

L’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a pris samedi, ses fonctions de directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, l’une des plus importantes agences de l’ONU, a déclaré l’OMS dans un communiqué.



Ce médecin spécialiste du paludisme, âgé de 52 ans, succède à la Chinoise Margaret Chan qui a dirigé l’OMS pendant plus de 10 ans, depuis le 1er janvier 2007.



Le Dr Tedros, élu le 23 mai 2017 par l’Assemblée mondiale de la santé qui réunit les Etats-membres de l’OMS, est le premier Africain à diriger cette agence de l’ONU.



Avant sa désignation à la tête de l’organisation dont le siège est à Genève, il a été ministre des Affaires étrangères d’Ethiopie entre 2012 et 2016. Le Dr Tedros a également été ministre éthiopien de la Santé entre 2005 et 2012.



L’OMS, qui emploie quelque 8.000 personnes dans le monde, est chargée de coordonner les réponses aux pandémies, telles qu’Ebola, et de fixer des normes pour les systèmes de santé de tous les pays.



