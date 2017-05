L’HISTOIRE DE SOUS A L’ORIGINE DU CLASH: Ndogou Li devient Ndogouleen à la Tfm….Tann Bombé fusille Sidy Lamine Niasse De «Ndogou Li» à «Ndogouleen» il y a toute une histoire. «Les Echos» revient sur l’origine du différend entre Sidy Lamine Niasse et les acteurs (Tann Bombé, Tony, Rama, Jean Michel et Maya), qui ont claqué la porte avant de rejoindre la boite de Youssou Ndour.



Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2017 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|

Pour avoir décroché Tony, Rama, Tann Bombé, Jean Michel et Maya, Ndiaga Ndour de la Tfm a bien réussi son mercato. Comme annoncé par votre canard dans son édition d’hier, ce groupe si talentueux va désormais faire valoir son savoir-faire chez Youssou Ndour et ce, au grand dam de Sidy Lamine Niass et Sa Ndiogou. A l’origine de cette migration : des frustrations à gogo. En effet, le problème entre Sidy Lamine Niass, Sa Ndiogou et la bande à Tann Bombé, est très profond. «Il y a un dialogue de sourds entre les deux parties depuis 2 ans. A ce qu’il paraît, il y a eu un problème dans la répartition des pourcentages», narre une source proche des acteurs.



Sa Ndiogou : «Je ne veux pas parler de ça…»



Joint au téléphone, Sa Ndiogou tient un discours clair-obscur. «Je ne veux pas parler de ça pour le moment, parce que cela risque d’être un jeu de ping-pong entre ceux qui sont partis et moi», esquive le célèbre humoriste. Celui qui a distribué les rôles du sketch «Ndogou Li» qui devait en être à sa 8ème saison, avec les mêmes acteurs, ne peut tout de même cacher sa frustration. Au bout de la ligne, Sa Ndiogou tente de positiver. «Je ne suis pas du genre à m’exprimer sur les départs de certains, mais il faut savoir que toute chose à une fin», dit-il. Et puis «Sa» s’enferme et nous demande même de nous référer à la bande de la Saison 8 de «Ndogou Li» où il est désormais acteur. Resté très sympathique, il précise tout de même que «Ndogou Li» est un concept de Walf Tv et qu’il ne fait jamais dans l’amateurisme. «Je ne suis pas un homme qui copie un concept d’émission, mais vous allez voir quand «Ndogou Li» va démarrer. J’ai créé «Ndogou Li» et j’ai donné les rôles, donc je ne polémique jamais sur ces choses-là», conclut Sa Ndiogou, la mort dans l’âme.



Tann Bombé : «Nous avons un problème de reconnaissance et d’argent avec le groupe Walfadjri…»



Du côté des acteurs, c’est un autre discours qui nous est servi. Tann Bombé, qui a été l’une des révélations de ce sketch dit ses vérités. «Ce qui nous a fait quitter Walf Tv, c’est simple. Déjà, nous avons un problème de reconnaissance et un problème d’argent avec Sidy Lamine Niass», confie-t-il sans détour. Revenant sur le fond du différend, il explique: «Nous sommes restés dans la dignité à Walf Tv, en faisant abstraction de ce que nous devait la direction commerciale sur les pourcentages par rapport à la publicité». Tann Bombé de poursuivre. «Il y a deux ans, nous avions abordé avec Sidy Lamine la question du pourcentages de la publicité. C’est ainsi qu’il nous a conviés à une réunion, dans son bureau. Toutes les parties concernées étaient présentes. Nous lui avons alors demandé comment se fait cette répartition, puisqu’ayant reçu nos cachets, il restait l’argent de la publicité», explique-t-il.

En guise de réponse, le Pdg de Walf leur fait savoir qu’il ne pourra accéder à cette demande que si les acteurs de «Ndogou Li» apportent des partenaires. Et dans ce cas seulement, il leur sera alloué 10% de la manne financière des publicités. «Nous sommes tombés d’accord sur ce point et avons décroché Patisen qui a financé le sketch «Ndogou Li» à hauteur de 12 millions et l’émission Petit déj’ pour la somme de 30 millions», confie Cheikh Abdou Lahat Mbacké Ndiaye, de son vrai nom.

Tann Bombé poursuit en révélant la manière inexplicable dont Sidy Lamine Niass a traité avec eux. «Quand nous avions terminé la saison de l’année passée, nous sommes allés voir Sidy pour recevoir notre part de la publicité. A notre grande surprise, il a refusé de nous recevoir. La secrétaire nous a notifié que nous n’avions pas d’audience, raison pour laquelle Sidy ne pouvait nous recevoir», narre-t-il.

Tann Bombé et son compère Tony font alors le pied de grue pour voir le boss de Walf, mais à chaque fois, il leur est notifié que Sidy Lamine Niass ne pouvait pas les recevoir. C’est ainsi qu’après trois jours sans voir leur interlocuteur, Tony, ne pouvant plus digérer la façon dont on les fait attendre sans explication plausible, perd ses nerfs. «Quand nous sommes revenus voir Sidy pour la quatrième fois, la secrétaire nous a demandé d’aller voir le service commercial. Là-bas, le Directeur commercial nous a demandé d’aller voir Sidy et c’est là que Tony a pété les plombs, en insultant à tout-va dans les locaux de Walf Tv. «Tony n’en pouvait plus, parce qu’il était victime d’injustice sans parler du manque de respect manifeste à notre égard», relate toujours Tann Bombé.



«Tony a voulu mettre en pièces la voiture de Sidy Lamine Niass… »



Très énervé par ce manque de reconnaissance, alors que leur sketch bat à plate couture l’ensemble des sketchs sur la période du mois de Ramadan, Tony exige de rencontrer Sidy Lamine. «Il a fallu que les employés de Walf le retiennent, mais il voulait mettre en pièces la voiture de Sidy Lamine Niass, parce que le mois de Ramadan, c’est la période où Sidy Lamine fait des recettes énormes», dit-il. «Nous n’avons pas comptabilisé ce que nous doit Sidy, mais cela dépasse 5 millions de F Cfa, et il n’a toujours pas payé ce qu’il nous doit», peste-t-il. Fort de ce constat, Tann Bombé, Rama, Tony et les autres tiennent une réunion et en viennent à la conclusion de ne pas travailler avec Walf Tv cette année. En sus, Tann Bombé indique : «à maintes reprises, la direction nous a demandé d’aller voir Sa Ndiogou, mais je tiens à dire que nous ne travaillons pas avec Sa Ndiogou et ce n’est pas notre interlocuteur».



Une maison de production et Ndiaga Ndour met plus de 30 millions sur la table pour débaucher les acteurs



Informée de cette situation de tension, la maison de production qui a créé l’émission Chrono Cash qui passe à la TFM et Ndiaga Ndour passent à l’action. «Nous ne faisons pas dans le bénévolat, parce que nous avons notre métier ; alors désormais, nous allons bosser avec la Tfm» dit-il. A la question de savoir combien ces derniers ont mis sur la table, Tann Bombé soutient que c’est plus de 30 millions.



«Nous n’avons rien reçu du Bsda, parce que Sidy Lamine Niass ne cotise jamais…»



L’autre pan de cette fameuse histoire, c’est le nom du sketch. A Walf Tv, l’appellation reste «Ndogou Li», alors que cela n’a jamais été protégé, explique le comédien. «L’appellation est l’œuvre de Rama et le concept n’a jamais été protégé au Bureau sénégalais des droits d’auteur, donc nous attendons de pied ferme Sidy Lamine Niass. Que personne ne nous parle de concept copié ou volé», prévient-il. Mieux, il renseigne que Sidy Lamine n’a jamais été à jour au Bsda. «A chaque fois, nous allons au Bureau sénégalais des droits d’auteur, on nous dit qu’il n’y a rien pour nous», conclut-il.



Samba Thiam jotay

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook