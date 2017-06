L’Homme Harouna Dia: Une référence pour les Sénégalais ! (Par Mamadou Ndiaye Allias Ndiaye Bambey)

Voici un homme sans qui peut-être, l’alternance ne serait jamais intervenue. Pendant cinq ans, Harouna Dia avait pratiquement été interdit du territoire sénégalais, pour son soutien avoué à un homme qui été brimé, du simple fait de son refus de cautionner un projet de dévolution monarchique du pouvoir, lui-même Harouna Lauréat Concours Général de Physique en 1974 et Bac Mention Bien, polytechnique à Toulouse, ancien fonctionnaire de l’Etat du Sénégal, il est parmi les meilleurs ingénieurs hydrauliciens d’Afrique .Il n’a lésiné ni sur les moyens ni sur son temps, sur la réflexion pour faire avorter le projet de dévolution monarchique. Ce combat a été aussi un combat d’idées et on ne peut pas avoir le pedigree de Harouna Dia et se contenter d’être « le distributeur automatique de billets comme le présente la presse. Les idées gouvernent le monde mais il ne suffit pas d’avoir les idées il faut les appliquer. Quand elles sont appliquées elles peuvent apporter la fortune. Harouna Dia est devenu milliardaire parce que c’est un homme d’idées. Il est devenu milliardaire parce qu’il a eu l’idée de pécher le poisson chez les sérères pour aller le vendre chez les mossis.



Quand on devient milliardaire grâce aux idées on ne lâche pas le secret de sa fortune : les idées et la réflexion. Du pur bonheur !

Ainsi Harouna Dia, pur produit de l’ascenseur social qu’est l’école de la République franchit le Rubicon et se lance dans les affaires. Harouna est un produit de l’école et de la méritocratie républicaine car rien ne prédestinait l’enfant de Wendou Bosséa dans le Fouta profond à un destin aussi fabuleux à part le miracle des idées.Hommage à cet homme de développement vu son soutien à l’entrepreneuriat des femmes de la diaspora, sous forme de prêt ‘sans intérêt ni garanti. Il finance aussi les groupements féminins du pays, les jeunes sénégalais, et les agriculteurs sénégalais. Harouna Dia s’était signalé par les projets agricoles qu’il avait initiés dans son village natal, au Fouta, il a permis à des milliers de paysans de vivre l’agriculture. Du respect pour cet homme politique avec son esprit fédérateur, il ressoude les problèmes brulants au niveau de l’APR, il redonne de l’espoir aux militants frustrés, il participe au financement pour assurer une bonne campagne électorale du président. Sa loyauté a poussé au président MackySall de dire « Ce qui me lie à Harouna Dia dépasse le cadre politique. Si je dois lui dire quoi que ce soit, ce ne sera pas devant vous. Il est évident que je ne peux cautionner des attaques contre sa personne ».



Nous, jeunesse du Sénégal et, surtout , jeunesse du l’Alliance pour la République ( APR) , cet homme est une référence pour nous, n’acceptons plus jamais qu’un tel profil dans notre parti soit décrier par des lobbies ou par des mensonges venant des irresponsables manipulés. Nous lui remercions de son engagement sans faille auprès du notre président de la république, nous lui demandons de continuer à œuvrer pour le développement de notre pays et de sa population.

Un responsable doit faire de bonnes choses, il doit reconnaitre les bienfaits de l’autre, il doit incarner la personnalité en étant humble, il doit participer au développement de son pays mais surtout il doit éviter de se battre dans la rue ou d’insulter des autorités politiques et administratifs

Avec Harouna le MACKY sera victorieux lors des élections législatives.



RESPONSABLE POLITIQUE APR BAMBEY