L’Institut français via sa Cinémathèque Afrique rend hommage au sculpteur sénégalais Ousmane Sow

Par l’ Institut Français de Dakar et plus de cinquante partenaires du réseau culturel, Instituts et Alliances françaises à travers le monde, ainsi que par le Musée Dapper à Paris, le Musée du Smithsonian à Washington, l’OMPI à Genève, TV5 Monde, et l’INA



L’Institut français via sa Cinémathèque Afrique rend hommage avec un cycle de trois films, vendredi 29 avril 2017 au sculpteur sénégalais Ousmane Sow, décédé le 1erdécembre 2016.



Les 28 et 30 avril, des projections sont prévues dans le monde entier à l’initiative de l’Institut Français de Dakar avec comme point d’orgue une soirée hommage au Théâtre de Verdure de l’Institut français de Dakar en présence de la réalisatrice Béatrice Soulé, Youssou Ndour, Bernard Lavilliers et Souleymane Diamanka.



Une cinquantaine de partenaires participeront à cet hommage de New York à Paris, au musée Dapper à en passant par Genève, en ouverture de la conférence mondiale de l’OMPI, et Washington où le Musée National d’Art Africain de la Smithsonian Institution diffusera en boucle le film « Le soleil en face » pendant les trois jours.



TV5 Monde s’associe à cet hommage en diffusant Ousmane Sow, le soleil en face dans la semaine qui suit l’événement sur tous les territoires couvert par la chaine, et traduira le fim en vingt trois langues.



À cette occasion, Béatrice Soulé présentera une installation photo-vidéo dans le cadre deGorée Regards sur cours, sous l’égide de l’Institut français de Dakar.



Le cycle de films, OUSMANE SOW (26 mn, 1996) , LE SOLEIL EN FACE ( 55’,2000.) de la réalisatrice Béatrice Soulé seront projetés en simultanés à Dakar et dans d’autres pays du monde.





