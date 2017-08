L’Italie, premier investisseur européen en Afrique selon l’OCDE

Le dernier rapport de l’OCDE , l’organisation de Coopération et de développement économique classe l’Italie en tête des investisseurs européens en Afrique durant la période 2015-2016, avec un volume total de 11,6 milliards de dollars.

Selon l’OCDE, l’Italie doit ce classement en grande partie à sa compagnie pétrolière nationale, ENI, qui cumule à elle seule, 70% de l’ensemble des investissements italiens en Afrique.

Le groupe pétrolier est présent en Mozambique après la découverte d’immenses réserves de gaz naturel dans ce pays. Il opère également en Egypte avec l’exploitation du gigantesque champ gazier méditerranéen de Zohr.

Au-delà du secteur gazier, l’Italie compte également sur le géant de l’agro-industrie Ferrero (Nutella, Kinder) et celui du BTP, Salini Impregilo.

L’Italie a aussi lancé cette année un fonds d’investissement baptisé «Africa Act», doté d’une mise initiale de 200 millions d’euros.

L’objectif de cette initiative est de mobiliser 10 à 20 fois plus de capitaux afin de propulser les entreprises italiennes, notamment les PME, sur le marché africain.

Par ailleurs, à l’échelle mondiale, c’est la Chine qui a le plus investi sur le Continent durant cette même période avec un volume total de 38,4 milliards dollars, suivie des Émirats arabes unis (14,9 milliards dollars) et des Etats-Unis (10,4 milliards dollars).







