L’OM compte bâtir un « projet solide » reposant sur de jeunes footballeurs sénégalais (Président)

« On est là au Sénégal pour bâtir un projet solide qui repose sur des jeunes joueurs talentueux, en vue de préparer l’avenir sur du long terme », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.



Le président de l’OM a indiqué que sa visite vise à découvrir les grands acteurs du football sénégalais, notamment les différents centres de football telle que l’académie de football Diambars, pour démarrer des actions beaucoup plus concrètes avec eux.



« Nous espérons par cette visite, démarrer des actions plus concrètes avec des partenaires ici au Sénégal, en discutant pour une collaboration possible dans un avenir proche avec les responsables de l’académie de football Diambars », a-t-il expliqué.



Il a indiqué que son club fait tous les efforts possibles pour poser les bases d’un développement qui doit non seulement, aller bien au-delà de la ville de Marseille et de la France, mais également toucher le monde entier.



« On veut aller plus loin dans la relation qui existe entre l’OM et le continent africain », a soutenu M. Eyraud, ajoutant que son club se prépare à bâtir quelque chose de solide.



Il a toutefois laissé entendre que sa visite au Sénégal, lui a appris sur les spécificités de chaque centre.



Le président du club phocéen a souligné que l’information qu’il a des centres de formation sénégalais, permettra de mieux organiser cette filière en apportant des réponses concrètes.



Depuis plusieurs mois, a-t-il poursuivi, « on mène une nouvelle stratégie pour améliore ce club [Marseille] en faisant en sorte qu’il atteigne à nouveau le plus haut niveau ».



« Si on est ici, c’est pour faire en sorte que les jeunes Sénégalais rejoignent l’OM en fonction de leur capacité ou de la position qu’ils occupent sur terrain », a-t-il affirmé.





APS