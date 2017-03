L’ONG Aprofes répertorie 2023 cas de violences faites aux femmes en deux ans L’Association pour la promotion de la femme sénégalaise (APROFES) a répertorié entre 2015 et début 2017, 2023 cas de violences faites aux femmes et filles des régions de Fatick et Kaolack a indiqué, jeudi, la coordinatrice de son point d’écoute et des droits humains, Ndèye Diagne Mbengue.

"Ces 2023 cas de violences faites aux femmes et aux filles sont pour l’essentiel liés à des viols, des incestes, des coups et blessures et des traumatismes. Et ce sont ces dernières qui souvent saisissent notre structure pour un appui et une assistance" a expliqué Mme Mbengue."Parmi ces femmes ou filles qui sollicitent nos services, il y a des femmes mariées, des filles célibataires dont des élèves victimes d’actes de violence", a précisé Mme Mbengue.



La coordinatrice du point d’écoute et des droits humains de l’APROFES s’est en outre félicitée de la condamnation de certains coupables de ces actes au terme d’une bataille judiciaire.



L’Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise (APROFES), née en 1987, œuvre à la promotion socio-économique et culturelle de la femme sénégalaise, à la promotion et la défense des droits de la femme et de la fille.



Elle appuie aussi les initiatives des populations, en particulier les femmes et les jeunes, à travers des programmes de formation, de communication, de plaidoyer, de soutien aux activités productives et d’amélioration du cadre de vie des communautés.





