L’Opposition a- t-elle perdu la tête ??

Je vais commencer sans ambages par féliciter Ceux de l’opposition qui, ne serait-ce que par conséquence avec leurs démarche, n’ont pas officiellement adhéré à « La « grande »coalition manko waattu Sénégal ».

Je ne puis m’expliquer et encore moins comprendre une attitude que je considère irresponsable et arriviste d’oser accepter d’être un « piédestal » pour un certain Idrissa Seck, revenant de son état et père du désastre institutionnel que nous avons subis sous Wade.

Je ne comprends pas !



Il est dit qu’en politique il n’y a que des intérêts, mais à quelle prix ?



Je ne puis digérer de voir un Cheikh Bamba Dièye, un Modou Diagne Fada, un Mamadou Lamine Diallo ou encore d’autres honorables patriotes que j’ai eu à côtoyer personnellement se ranger dans une coalition avec un programme honorable et placer défaillants à leurs tête !



Même si dans le principe ils sont tous égaux et n’exigent aucune conditions, les vieux renards de la politique politicienne sauront habilement tirer profit de ce rassemblement pour ensuit effectuer sans état d’âme un coup bas ou une lâcheté qui ne surprendra finalement personne !

Aux armes citoyens oui, mais avec les hommes qu’il faut.



La seule chose qui me conforte dans l'idée que cette coalition est morte née, c'est la place de sauveur que l'on veut attribuer à un certain Idrissa Seck qui s’est empressé de faire le buzz sur les média.

Je m’en tiens la par respect pour le patriarche Abdoulaye Wade qui, malgré ses 12 années de pouvoir et cinq années de nouvelle opposition pleine de jeunes potentialités, semble vraisemblablement encore avoir un problème de casting.



Vive le Sénégal !

Gaspard Kamara

Forces Nouvelles