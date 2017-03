L’UE débloque 225 millions pour soutenir Adama Barrow

En tournée en Europe pour relancer sa coopération économique, le président gambien, Adama Barrow ne rentrera pas les mains vides.



Apres avoir rencontré les leviers économiques de la France, l’Union européenne sera à ses côtés.

L’instance continentale a débloqué 225 millions d’euros pour le soutenir. Les 75 millions d’euros pour venir en appoint aux couches les plus défavorisées et les 150 millions restants qui seront débloqués pour permettre les reformes démocratiques.



D’ailleurs, la Gambie prépare activement les prochaines élections législatives qui sont prévue le 6 avril prochain. Le chef de la diplomatie européenne, Mme Frederica Mogherini a indiqué que cette aide financière a été rendue possible par le changement de régime dans ce pays. Et le fait que le Président Barrow rétablisse les relations entre la Gambie et son instance.



L’Union européenne qui a aussi salué le respect de la justice internationale après la décision du Président de ne pas retirer la Gambie de la Cour pénale internationale (CPI). Indique qu’une mission technique se rendra en Gambie pour évaluer les besoins du pays.



