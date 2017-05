L’UMOA veut lever 3300 milliards de francs Cfa sur le marché financier régional

Les Etats membres de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA) souhaitent lever 3300 milliards de F CFA par voie d’adjudication sur le marché régional des titres publics sur l’année 2017, a indiqué Adrien Diouf, le directeur de l’agence UMOA-titres.



"Les adjudications simultanées constituent une réponse adéquate aux besoins et attentes d’un marché qui vise la diversification de la base de ses investisseurs", a expliqué M. Diouf dans un entretien avec le journal de l’économie sénégalaise (Lejecos).



En effet, a-t-il expliqué, "les adjudications simultanées revêtent l’avantage de pouvoir structurer plusieurs opérations en une seule, de sorte que le même jour, il soit possible de mobiliser de la liquidité auprès de différents profils d’investisseurs".



Selon lui, "ce type d’opérations, qui est couramment organisé sur les marchés internationaux, a été rendu possible sur notre marché grâce au déploiement de l’outil électronique SAGETIL-UEMOA en 2016".



L’Agence Agence régionale d’appui à l’émission et à la gestion des titres publics dans l’UMOA a donc saisi "cette opportunité pour mettre à la disposition du marché, un produit conforme aux pratiques internationales", a dit Adrien Diouf.



Il rappelé que l’un des objectifs de l’Agence UMOA-Titres depuis sa création en 2013 est de participer à la dynamisation du marché financier régional.



