L’UNACOIS-JAPPO a pris la décision ferme de présenter une liste aux élections législatives L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS-Jappo), l’une des plus grandes organisations d’opérateurs économiques sénégalais, a annoncé aujourd’hui à leur siège à Dakar avoir pris la décision d’être présente qualitativement et quantitativement aux prochaines élections législatives du 30 juillet prochain.

« Tout ce que les membres de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS-Jappo demande, c’est d’être représenté à l’Assemblée nationale », dixit le quatrième vice-président de l’Unacois-Jappo, Assane Ka lors d’un point de presse. Lui qui souligne que : « Les membres ont demandé à ce que nous, opérateurs économiques, puissions être représentés à l’hémicycle lors des prochaines législatives ».



Selon Assane Ka, 4e vice-président également aussi coordonnateur de l’Unacois dans le département de Pikine, les membres de l’UNACOIS ne se sentent pas bien représentés à l’Hémicycle (l’Assemblée nationale, par les députés de législature en cours.



Les commerçants et industriels doivent être représentés au Parlement d’autant plus que "le secteur informel représente 60% du PIB (produit intérieur brut", a-t-il fait savoir.





C’est d’ailleurs un besoin criard que les membres sont pressés de combler.





Les membres de l’Unacois veulent participer aux débats économiques. Il le disent en ces termes : « Nous ne pouvons pas nous permettre de rester à l’écart des débats économiques et de la prise des décision » avant d’ajouter que la teneur des "débats" à l’Assemblée nationale ne reflète pas « le niveau de démocratie du pays».



« C’est une décision presque unanime des membres de l’UNACOIS de participer, de façon très active, à ces élections législatives pour être suffisamment bien représentés à l’assemblé nationale », a-t-il asséné avec rigueur et détermination.



Le secrétaire générale de l’Union nationale des commerçants et industriels, Momodou Dieng, pour sa part, soutient que « le secteur privé porte l’économie d’un pays. C’est d’ailleurs un secteur déterminant pour le développement de la croissance d’un pays ». Et il ajoute : « le secteur privé est un levier de croissance économique et sociale ».



Pour rappel, les Sénégalais vont élire 150 députés pour un mandat de cinq ans, le 30 juillet, pour la 13e législature de l’Assemblée nationale.





Thierno Malick Ndiaye



