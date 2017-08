L’UNACOIS Jappo rétablit la vérité! : M. Idy thiam n’a jamais été recherché

Depuis un certain temps, un groupuscule d’individus malintentionnés utilise illicitement et abusivement le nom et le logo de l’UNACOIS Jappo dans le seul but de nuire à l’image de notre Organisation et de semer la confusion auprès de nos partenaires, au premier rang desquels, le Gouvernement du Sénégal.



M. Idy thiam n’a jamais été recherché



Le Président Idy Thiam a bien répondu à la convocation du commissaire du Point E hier. Il a été entendu et a répondu à toutes les questions posées. Le bureau de l’Unacois jappo s’est réuni hier jusqu’à 2 heures du matin et compte faire une conférence de presse ce jeudi 17 août 2017 à 16 heures au siège sis à la place de l’Obélisque.



Il n’existe qu’une seule UNACOIS Jappo !



Nous avons constaté avec regret qu’une certaine presse a été manipulée et induite en erreur par ces usurpateurs, qui se prévalent faussement de la qualité de membres de l’UNACOIS Jappo.



Pour rappel, le chef de file de ce groupe d’agitateurs a été condamné par la Cour d’Appel de Dakar en son arrêt n°582 du 21 Avril 2015 pour « faux et usage de faux dans un document privé » parce que ce dernier avait illégalement convoqué une assemblée générale. Les instances de l’UNACOIS Jappo fonctionnent régulièrement et l’instance suprême qu’est l’Assemblée Générale, dans sa session du 15 Décembre 2015, a réélu Monsieur Idy THIAM, Président national.



L’UNACOIS Jappo protégera son logo et son image à tout prix.



Chaque structure titulaire de droits, doit veiller à la protection de son logo, de son nom de son image. L’UNACOIS Jappo ne faillira pas à ce devoir. Nous défendrons notre logo et notre nom. L’UNACOIS Jappo n’acceptera plus que son logo ou son nom soit utilisé fallacieusement, par des pseudos acteurs économiques. Nous combattrons toute initiative visant à décrédibiliser notre Mouvement ! Trop c’est trop ! S’ils veulent exister, ils n’ont qu’à créer leur propre structure mais nous tolérerons plus l’usage illicite et abusif du nom et du logo de l’UNACOIS Jappo.



Notre action demeure dans la légalité !



L’Unacois Jappo est une organisation responsable, qui inscrit toujours son action dans la légalité. C’est pourquoi, l’UNACOIS Jappo condamne toute forme de violence. Au demeurant, nous invitons les autorités étatiques à prendre toutes leurs responsabilités pour faire cesser cette forfaiture qui n'a que trop duré!



Dr Assane KA

Vice-Président chargé de communication