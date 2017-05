L’UNSAS va porter plainte contre Mansour SY: Mademba Sock accuse le ministre de «manipulation du fichier électoral»

"Le ministre (du Travail, du Dialogue Social, des Organisations Professionnelles et des Relations avec les Institutions) a fait valider le fichier électoral il y a trois (3) jours et les listes n’ont pas été publiées. Nous lui avons servi une sommation interpellative depuis jeudi. Depuis jeudi, il se réfugie derrière le silence, il n’a pas répondu à la sommation. Nous allons donc l’attraire devant les Juridictions pour que le Tribunal se prononce sur la question", décline le Secrétaire général de l’UNSAS (l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal).



En droite ligne des élections de représentativité prévues le 30 mai prochain, le SELS originel a officialisé son compagnonnage avec l’UNSAS pour remporter ces élections de représentativité des centrales syndicales.



«L’UNSAS est une centrale qui regroupe les travailleurs allant de l’ouvrier au professeur de l’université avec des secteurs stratégiques de l’électricité, de la Santé, de la Justice, pour ne citer que ceux-là. Ce sont des raisons valables et suffisantes pour que nous puissions soutenir l’UNSAS», indique Mamadou Lamine Dianté du Grand cadre, qui va également soutenir l’entité que dirige Mademba Sock qui se réjouit de cette décision des enseignants.