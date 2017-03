L'Unsas "exige la prolongation de la période d'inscription et le réaménagement du calendrier électoral".

L'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas), dans un communiqué "exige la prolongation de la période d'inscription et le réaménagement du calendrier électoral". Prévues pour mai prochain, les élections générales de représentativité des centrales syndicales sont préparées par le gouvernement "avec une précipitation telle qu'il ne respecte ni la régularité ni la transparence du processus" d'après l'Unsas.



Elle indique qu'"au démarrage, le ministère du Travail a validé des déclarations de candidatures doubles avec le même récépissé, ce qui d'emblée crée une situation de confusion sur l'identité de certaines centrales syndicales, empêchant ainsi la clarification de la représentativité syndicale".



De plus, l'Unsas affirme que "plusieurs commissions électorales départementales n'ont été installées que deux semaines après l'ouverture des inscriptions, réduisant ainsi sensiblement la durée d'un mois des inscriptions telle que stipulée par l'arrêté ministériel N°00651 du 13 janvier 2017" et que "plus d'une semaine après la clôture des inscriptions, beaucoup de commissions électorales départementales n'ont pas fini de faire le point sur les inscriptions, ailleurs les commissions d'inscription ad hoc tripartites n'ont pas correctement fonctionné faute de moyens".



Par ailleurs, elle ajoute que"l'obligation à la fois de l'inscription par les employeurs et de l'affichage des listes électorales au niveau des entreprises, services et établissements 15 jours avant la clôture des inscriptions n'a pas été respectée".



Enfin, "sans avoir publié les listes électorales provisoires ainsi que le dispose l'arrêté N°15237 du 14 octobre 2016 fixant les règles d'organisation des élections générales de représentativité des centrales syndicales de travailleurs, le ministère du Travail a ouvert la phase contentieuse par un simple communiqué de presse", l'Unsas souligne que "la Commission électorale nationale a d'ailleurs fustigé cette manière illégale d'ouvrir la phase contentieuse".



