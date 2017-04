L’abbaye de Keur Moussa

Cette abbaye bénédictine dédiée à St-Benoît et située à proximité de Sébikotane, a été fondée en 1961. Elle est réputée pour ses fromages de chèvre, ses liqueurs ou ses fruits séchés, fabriqués par les moines, mais aussi pour ses CD ! Elle possède, en effet, un studio d’enregistrement, le « studio angélique ». On y joue et on y enregistre des chants religieux accompagnés à la kora, au balafon ou au tam-tam. L’un de ses frères fondateurs, le père Catta, a été élevé en 2016 par le Sénégal, au rang de Trésor Humain Vivant.





