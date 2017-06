L'absence de Jay Z à une cérémonie relance les rumeurs d'accouchement de Beyoncé

Convié au Songwriters Hall of Fame, Jay Z ne s'est pas rendu à la cérémonie à New York... de quoi alimenter les rumeurs de l'accouchement imminent de Beyoncé et de la naissance de leurs jumeaux.





Jeudi 15 juin était un grand jour pour Jay Z : le rappeur devait faire son entrée au Songwriters Hall of Fame et participer pour l'occasion à un gala à New York. Sauf que l'artiste américain ne s'est pas présenté à la cérémonie. De quoi alimenter les rumeurs qui rapportent que le couple qu'il forme avec Beyoncé, a bien accueilli des jumeaux. Des sources de la chaîne américaine E! News ont rapporté que Jay Z avait été vu se dirigeant vers l'hôpital de Los Angeles avec sa fille Blue Ivy, 5 ans.



Même s'il a manqué la cérémonie, Jay Z a tenu à adresser un message sincère à tous ceux qui l'ont influencé dans la musique. "Merci à tous ceux qui m'ont inspiré", a-t-il écrit avant de citer Busta Rhymes, 50 Cent et Snoop Dogg.



Barack Obama évoque les jumeaux



Pendant la cérémonie au Songwriters Hall of Fame, c'est le patron de Warner/Chappell Music qui est venu récupérer le prix pour Jay Z. En amont de la remise de prix, les organisateurs ont diffusé un message de Barack Obama, qui a fait référence à la grossesse de Beyoncé. "Jay et moi sommes dingues de nos filles, même s'il va me battre une fois que les jumeaux seront là. Jay, tu m'as inspiré à être actif dans ma retraite, comme tu l'as été dans la tienne", a déclaré l'ancien président américain.



La mère de Beyoncé a aussi félicité son gendre pour son intronisation. "Félicitations à mon génial gendre pour ce prix prestigieux. Non seulement il a 21 Grammys mais maintenant il est au Songwriters Hall of Fame !", a-t-elle écrit.



source: CloserMag