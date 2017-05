L’acte de décès de Mankoo signé lundi : Petits meurtres entre amis, les "facilitateurs" Gakou et Idy submergés

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2017 à 08:50 | | 3 commentaire(s)|

"Libération" est en mesure de révéler que le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (PDS), Oumar Sarr, a déposé hier, le nom de sa coalition ainsi qu’une caution à la Caisse des dépôts et de consignations (CDC). A vrai dire, le coordonnateur du PDS et ses soutiens, réunis autour de la Coalition gagnante Wattu Senegaal avec comme tête de liste Abdoulaye Wade, n’avaient plus le choix au risque d’être forclos.



Selon nos informations, la Conférence des leaders qui devait se tenir hier pour sauver les meubles et éviter le clash, n’a pas eu lieu. Pour la bonne et simple raison que le coordonnateur de Mànkoo Wattu Senegaal, Malick Gackou, ne l’a pas convoqué.



Las d’attendre, Oumar Sarr et Cie ont pris les devants et ne cachent pas leur déception vis-à-vis surtout de Malick Gackou et de Idrissa Seck qui avaient été désignés « facilitateurs » principaux par le Comité ad hoc composé de dix membres qui avait été mis sur pied pour trouver une solution face aux blocages.



Que s’est-il passé au juste ? Lorsque Mànkoo a été montée, Khalifa Sall avait fait savoir, via ses plénipotentiaires, qu’il voulait être tête de liste à Dakar. Ce que tout le monde a jugé pertinent avant que le maire de Dakar ne change d’avis pour viser la tête de liste nationale. Alors que les facilitateurs s’activaient, les soutiens de Khalifa Sall ont déposé discrètement le nom de leur coalition, And Defar Sénégal, et payé leur caution.



On était vendredi. Vingt-quatre heures plus tard, c’est le coordonnateur de Mànkoo qui pose un acte troublant. Sans informer le PDS et ses soutiens, M. Gackou dépose le nom de ladite coalition et paye la caution qui va avec. Mieux, il se désigne mandataire sans consulter Oumar Sarr et Cie qui interceptent l’information.



Le plus curieux s’est déroulé dimanche. Contrairement à ce qui a été dit et écrit, Khalifa Sall n’a jamais eu la majorité. En effet, Oumar Sarr avait obtenu le vote de Mamadou Diop Decroix, Mamadou Lamine Diallo et Pape Diop. Ce qui fait quatre voix si on prend en compte celle du coordonnateur du PDS. Modou Diagne Fada s’est abstenu avant d’annoncer qu’il prendra ses responsabilités.



Ce qu’il a fait hier, en lançant sa coalition. Mansour Sy Jamil a maintenu sa candidature malgré sa minorité. Du coup, Khalifa Sall n’avait que les voix de Saliou Sarr de son mouvement et de Cheikh Bamba Dièye. « Ce qui s’est passé est un hold-up. Non seulement Malick Gackou n’a pas joué en toute neutralité son rôle de facilitateur, mais il a usurpé le nom de la coalition», tranche un leader qui souligne qu’Idrissa Seck a préféré envoyer Déthié Fall dimanche lorsque les facilitateurs devaient présenter les résultats de leur médiation au Comité ad hoc.



Et comme par enchantement, la Conférence des leaders qui devait se réunir pour trancher en dernier lieu, n’a jamais été convoquée.



Source Libération



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook