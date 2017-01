Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L'actrice ivoirienne Marie-Louise Asseu inhumée Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2017 à 20:16 | | 0 commentaire(s)| Son décès le 7 décembre dernier a choqué les Ivoiriens et bon nombre d’Africains de la diaspora. Marie-Louise Asseu, la célèbre actrice ivoirienne a été inhumée ce week-end.

C’est désormais au cimetière d’Afféry, dans la région d’Adzopé qu’elle repose. Samedi 14 janvier, une messe de requiem a été dite à son endroit à l’église Méthodiste Unie Béthel ans l’inhumation à Afféry.



Plus tôt, le vendredi, l’actrice de “Ma Famille” a été faite Chevalier dans l’ordre du mérite à titre posthume par la grande chancellière Dagri Diabaté. Sur le trajet menant à Afféry, escale a été faite à Adzopé où la comédienne organisait depuis quelques années le festival “Layê” pour la promotion de la culture Attié. Là, les organisateurs des obsèques ont symboliquement lancé l‘édition 2017 qui devait en principe se tenir dans quelques semaines.



Patrick Achi, secrétaire général de la présidence et fils de la région a remercié au nom de “ses” parents et de la population de toute la région, le couple présidentiel pour sa participation à la bonne organisation des obsèques.



Le 6 janvier, la Première dame ivoirienne, Dominique Ouattara était au domicile de la défunte pour présenter ses condoléances à la famille éplorée.



source: fr.africanews



Accueil Envoyer à un ami Partager