L'ado claque la porte de sa chambre au visage de son père. Mais le père va se venger de façon très brillante et surtout, très cruelle ! Un adolescent a compris bien malgré lui, qu'il n'était pas le patron à la maison !

En effet, l'adolescent aurait osé claquer sa porte de chambre au nez de son père. Devant une telle impolitesse, le papa a donc décidé de se venger d'une façon très brillante !

Ainsi, le père s'est rendu à une quincaillerie pour acheter une scie et voici ce qu'il a fait ensuite:



Voilà donc que le garçon est bien mal pris, car il devra attendre au prochain Noël pour ravoir sa porte de chambre!

Et ça, c'est s'il se comporte bien d'ici là.

Une chose est certaine, il ne pourra plus claquer sa porte de chambre au nez de son père !



