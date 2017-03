L’aéroport de Ronaldo fait polémique

Alors que l’aéroport de Madère doit être renommé en l’honneur de Cristiano Ronaldo, cette décision continue à faire polémique au Portugal.



"A ce rythme, ils vont bientôt annoncer que Madère va être renommée «l’île de Ronaldo»…" Alors que le président de la région de Madère avait annoncé l’été dernier que l’aéroport de l’archipel allait être renommé en l’honneur de Cristiano Ronaldo après la victoire du Portugal à l’Euro, cela ne plaît décidément pas à tout le monde.



Une pétition publique, où on peut lire ce genre de commentaires, a d’ailleurs été lancée afin de protester contre cette décision. Et le gouvernement portugais, qui n’a pas été consulté, s’en est également ému, remettant en cause la légitimité de l’exécutif madérien dans cette affaire.

Ces protestations ne sont ni légitimes, ni élégantes



"Nous avons payé pour cet aéroport, qui est la propriété de la région autonome de Madère. Je devrais demander la permission ? A qui ?, a rétorqué Miguel Albuquerque, président de la région, dans A Bola. Et ces protestations ne sont ni légitimes, ni élégantes."



Pour lui, cette décision tend à "rendre hommage à un grand sportif, et un grand Portugais", et il compte bien la mener à bien. En plus de son musée, Cristiano Ronaldo possède également un hôtel de luxe sur son île natale, alors qu’une statue en bronze à son effigie trône à Funchal depuis décembre 2014.