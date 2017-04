L'agence de promotion pharmaceutique INNOV PHARMA, un exemple à suivre Suite à des manipulations et une vaste campagne de dénigrement , la Société INNOV PHARMA qui est une agence de promotion pharmaceutique continue sereinement et avec exemplarité ses activités de promotions et de marketing des médicaments du premier laboratoire Indien au Sénégal à savoir Generic Haelthcare .



Loin d’être un grossiste répartiteur dont le rôle est de vendre des médicaments , la société Innov Pharma ne commercialise aucun médicaments mais grâce à une équipe dynamique d’informateurs thérapeutiques s’active dans la communications médicale auprès des médecins , pharmaciens , infirmiers er sages femmes …



Les activités de promotion se mènent avec brio ce qui permet au quotidien au corps médical d’être informé sur l’actualité médicale et les traitements innovants qu’offre l’Inde qui aujourd’hui est le numéro 1 mondial de l’industrie pharmaceutique.



Un bel exemple de succès pour son manager le Dr Ndeye Katy FALL

