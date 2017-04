L’agression de Dakar

Le titre de cette brochure dit déjà tout de son orientation politique. Editée par les Services d’Information du Haut Commissariat de l’Afrique Française à Dakar, elle contient un grand nombre d’informations et de photographies sur la tentative de débarquement anglo-gaullienne en septembre 1940 dans la ville alors tenue par le régime de Vichy. Elle contient aussi une carte montrant environ 140 impacts d’obus sur l’ensemble la presqu’île (et encore elle n’est pas entièrement représentée ; on sait que des obus sont tombés à proximité du phare des Mamelles), dont plus d’une vingtaine sur Gorée (hors projectiles tombés en mer).



