L’allaitement pendant le Ramadan

Devrais-je jeûner pendant que j’allaite ?

Si vous allaitez, vous n’êtes pas obligée de jeûner pendant le Ramadan. La plupart des savants musulmans estiment que les femmes qui allaitent – comme les personnes malades ou qui voyagent – ont le droit de ne pas observer le jeûne. Si la femme qui allaite craint pour son enfant, elle ne doit pas jeûner. Certains savants pensent même qu’il est mal d’ignorer cette permission, si vous jeûnez alors que l’Islam vous permet de ne pas le faire.



Votre décision dépend de plusieurs éléments. Mais l’âge de votre bébé est le critère principal qui déterminera votre choix. En effet, si votre bébé est un nourrisson de quelques semaines, nourri qu’au sein, ou un jeune enfant de 1 an qui prend des repas solides en journée et seulement une tétée le soir, la situation est très différente. Parlez-en aux autres mères dans votre famille. Demandez-leur ce qu’elles ont fait, et comment elles se sont alors senties. Parlez-en également avec votre médecin, un conseiller en allaitement, ou un Sheikh musulman.



Le jeûne pendant l’allaitement est-il dangereux pour mon bébé ?

Il est peu probable que le jeûne ait un impact négatif sur votre bébé. Vous sentirez les effets du jeûne et le besoin de le rompre, bien avant que votre production de lait ne soit affectée.



Une étude montre qu’un jeûne de 20 heures n’a pas d’effet remarquable sur la quantité de lait produite par les femmes. Il faut néanmoins noter que lors de cette étude, les femmes ont été autorisées à boire de l’eau pendant le jeûne. Il semblerait donc que le corps compense le manque de nourriture ou de liquide en puisant dans ses réserves d’énergie.



Le jeûne pendant l’allaitement est-il dangereux pour moi ?

Si vous allaitez depuis quelque temps déjà au premier jour du Ramadan, vous savez à quel point l’allaitement vous donne soif. La déshydratation peut vous rendre vraiment mal.

Sachez reconnaître les signes de déshydratation :

- Vous avez très soif ;

- Vos urines deviennent plus sombres et plus odorantes ;

- Vous avez des vertiges, vous sentez fatiguée ;

- Vous vous évanouissez ;

- Vous avez des maux de tête ou d’autres douleurs.



Si vous repérez certains de ces signes, vous devriez rompre le jeûne en buvant de l’eau et en vous reposant. Après une demi-heure de repos, si vous vous sentez toujours mal, il serait pertinent de contacter votre médecin ou votre sage-femme.



Quand vous rompez le jeûne, buvez beaucoup d’eau, particulièrement le matin avant de commencer une nouvelle journée de jeûne. Il faut que vous buviez au moins 8 à 12 verres d’eau, de lait ou de jus de fruit par jour. Ne vous contentez pas uniquement de boire. Votre corps a besoin de recevoir des nutriments et des calories d’aliments solides. Vous devez ingérer entre 400 et 500 calories supplémentaires par jour quand vous allaitez. Il peut alors s’avérer difficile d’avaler assez de nourriture entre le coucher et le lever du soleil, et vous pourriez perdre du poids. Si cela arrive, consultez votre médecin.



Si je jeûne, est-ce que je produis quand même assez de lait ?

Les femmes qui allaitent, parviennent toujours à produire une quantité de lait suffisante pendant le jeûne. Mais le pourcentage de matière grasse dans le lait est susceptible de diminuer. Une conséquence possible : votre bébé pourrait avoir faim plus souvent, et réclamer donc plus souvent le sein.



Mon bébé sera-t-il affecté par les changements de mon lait ?

Votre lait n’est jamais exactement le même, sa nature dépend par exemple de ce que vous mangez et des besoins de bébé. Le taux de matière grasse présent dans votre lait peut baisser pendant le jeûne. Un petit bébé pourrait alors réclamer plus souvent le sein car une tétée ne lui donne pas la quantité de matière grasse dont il a besoin. Pour les bébés plus âgés qui prennent aussi des repas solides, une telle différence ne devrait pas les affecter.



Sachez reconnaître les signes que votre bébé n’a pas assez à boire :

- Votre bébé mouille moins de six à huit couches par période de 24 heures ;

- Ses selles sont verdâtres ;

- Des pleurs persistants, stridents, une irritabilité ;

- Votre bébé ne prend plus de poids ou en perd.

Si vous êtes inquiète pour votre bébé, parlez-en à votre pédiatre.



Que puis-je faire pour éviter tout problème ?

Une bonne préparation à cette période de jeûne peut vous éviter de nombreux problèmes éventuels :

Faites les courses, le ménage et toutes les corvées qui demandent de l’énergie avant le début du Ramadan. Vous aurez ainsi plus de temps pour vous reposer pendant cette période.

Restez au frais et reposez-vous autant que possible pendant la journée.

Gardez un petit journal de votre alimentation afin d’être sûre de manger et de boire assez entre le coucher et le lever du soleil.



À quel moment dois-je consulter mon médecin ?

Si vous commencez à vous sentir mal, ou que vous êtes inquiète que bébé ne boive pas assez de lait, ou que le lait ne soit pas assez nourrissant, parlez-en à votre médecin. Soyez attentive aux symptômes de déshydratation ou aux signes que bébé a faim. Si des soucis d’allaitement apparaissent, consultez un spécialiste en allaitement.



