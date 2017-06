L'allaitement protégerait les femmes des maladies cardiovasculaires

ALLAITER PROTÈGE DES MALADIES CARDIAQUES



Donner le sein permet de protéger le cœur des mères. En effet, allaiter son enfant réduirait de 10 % le risque de développer une maladie coronarienne ou d'être victime d'un accident vasculaire cérébral.





Allaiter son bébé, c'est aussi se garantir un cœur en bonne santé, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale JAHA. En effet, donner le sein protégerait les femmes des maladies cardiovasculaires.



L'allaitement est déjà reconnu efficace pour protéger les femmes du cancer du sein et est recommandé pour protéger les bébés des infections ORL, de l'obésité et le cœur des bébés prématurés. Cette nouvelle étude nous apprend qu'il réduirait aussi le risque de maladies cardiaques des femmes.



Les chercheurs de l'université d'Oxford (Royaume-Uni) et de l'Académie chinoise de médecine et l'université de Pékin ont analysé les données médicales de 289 573 femmes chinoises issues de l'étude China Kadoorie Biobank qui ont fourni des informations détaillées sur leur grossesse et leur mode vie entre 2004 et 2008. Presque toutes les femmes avaient eu des enfants et aucune n'avait de maladies cardiovasculaires.



Les participantes ont rempli des questionnaires pour indiquer le nombre de grossesses, les avortements, les naissances vivantes et la durée totale de l'allaitement pour chaque naissance.



Les chercheurs ont utilisé ces données pour calculer la durée moyenne de l'allaitement maternel par enfant et la durée cumulative de tout allaitement maternel pour tous les enfants. Une série de mesures physiques ont été prises et un échantillon de sang a été collecté.



L'ALLAITEMENT PROTÈGE LE CŒUR DES FEMMES



Au cours de l'étude, 49 377 cas incidents de maladies cardiovasculaires ont été enregistrés, dont 16 671 cas de maladies coronariennes et 23 983 d'accident vasculaire cérébral (14,290 AVC ischémiques et 2 998 AVC hémorragiques).



Les résultats de l'étude ont montré que les femmes qui allaitent avaient 10 % de risque en moins de développer une maladie coronarienne ou d'être victime d'un accident vasculaire cérébral et que plus l'allaitement est long plus ce lien était fort. En effet, pour les femmes qui donnent le sein 6 mois de plus, le risque de maladie cardiovasculaire diminue en plus de 3% à 4%.



« Bien que nous ne puissions pas établir les effets causaux, les avantages pour la santé de la mère de l'allaitement maternel s'expliquent par une réinitialisation plus rapide du métabolisme après la grossesse. La grossesse modifie le métabolisme de la femme de manière spectaculaire car elle stocke de la graisse pour fournir l'énergie nécessaire à la croissance du bébé. L'allaitement maternel pourrait éliminer la graisse stockée plus rapidement et définitivement ", a expliqué Sanne Peters, chercheuse à l'Université d'Oxford et auteure de l'étude.



Source Topsante