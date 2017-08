L'ambassadeur russe à Khartoum, retrouvé mort dans sa résidence

L'ambassadeur de Russie au Soudan, Mirgayas Shirinsky, a été retrouvé mort mercredi dans la piscine de sa résidence à Khartoum, ont indiqué des responsables soudanais, en écartant dans l'immédiat, la piste criminelle.



"L'ambassadeur russe est mort ce soir dans sa résidence" dans la capitale soudanaise, a affirmé le ministère des Affaires étrangères soudanais dans un communiqué, sans préciser les causes du décès du diplomate, né en 1954.



"Il est mort alors qu'il nageait"



Le porte-parole de la police, Omar al-Mokhtar, a déclaré que le diplomate avait "été retrouvé mort dans la piscine de la résidence en début de soirée". "Selon les investigations préliminaires, il est décédé de mort naturelle", a-t-il ajouté sans autres précisions. Un autre haut responsable de la police soudanaise a lui aussi indiqué que, selon les premiers éléments de l'enquête, la piste criminelle était écartée.



"L'ambassadeur russe est mort alors qu'il nageait dans la piscine chez lui", a-t-il dit sous le couvert de l'anonymat.



La police et les représentants de l'ambassade de Russie ont transporté son corps à la morgue, a poursuivi le responsable. Moscou a confirmé la mort de son diplomate dans un communiqué des Affaires étrangères, publié par l'agence RIA Novosti.



"Nous annonçons avec peine la mort de l'ambassadeur Shirinsky à Khartoum", a indiqué le ministère, en affirmant qu'il donnerait "des détails sur les circonstances de sa mort, dès la réception d'informations du personnel diplomatique à l'ambassade à Khartoum".



Mirgayas Shirinsky, qui parlait l'arabe et l'anglais, avait été nommé ambassadeur au Soudan en décembre 2013. Il avait auparavant servi comme ambassadeur au Rwanda de 2006 à 2013.