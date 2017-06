Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte L’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron, Makao, aurait voulu être "adopté" par le couple présidentiel ! Rédigé par Khary DIENE le 27 Juin 2017 à 14:52 | Lu 136 fois

Makao a assuré la protection et la sécurité d’Emmanuel Macron pendant toute sa campagne présidentielle. Ce dimanche 25 juin, il s’est confié sur les liens particuliers qui l’unissent au Chef de l’État et à son épouse dans les colonnes du Journal du Dimanche.



Son nom ne vous dit peut-être rien mais vous n’avez pas pu le louper. Makao, 26 ans, mesure pas moins de 2,13 mètres pour 140 kilos et un bon 54 de pointure ! Autant dire que l’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron était loin de passer inaperçu. Très médiatisé et toujours d’accord pour faire quelques selfies avec des partisans, ce natif de Kinshasa (République Démocratique du Congo) avait même été invité sur le plateau d’un prime spécial de Quotidien au début du mois de juin.



Après avoir travaillé pour le rappeur américain French Montana (l’ex de Khloé Kardashian), ce jeune homme de 26 ans a assuré la sécurité du candidat d’En Marche ! pendant les neuf mois de campagne présidentielle. Depuis l’élection du 7 mai dernier, il n’est plus employé par l’Élysée puisque le Président de la République est protégé par les membres du Groupe de sécurité de la présidence de la République soit 32 policiers d'élite du service de la protection et 28 gendarmes du GIGN.



Ce dimanche 25 juin, celui que l’on surnomme Makao s’est confié au JDD. Il s’est réellement pris d’amitié pour son ancien employeur qu’il appelle affectueusement "le chef" et sa femme, Brigitte Macron. "Le chef et Brigitte, c’est une famille. Si j’avais été plus jeune, je crois que j’aurais voulu me faire adopter par eux", a-t-il déclaré dans l’hebdomadaire avant d’ajouter "Ma vie a basculé au côté d'Emmanuel Macron".



Le soir de l’élection d’Emmanuel Macron, l’ancien rugbyman de l'équipe nationale du Congo se souvient d’une demande un peu spéciale du Chef de l’État. "Il a demandé à entrer seul dans le pouvoir, sans sécurité. Moi je suis resté près des barrières avec Magic System et Line Renaud", a-t-il révélé alors qu’Emmanuel Macron entrait seul dans la cour du Louvre de manière hautement symbolique.



Malheureusement, Makao n'a pas eu de nouvelles de son ancien patron depuis cette fameuse soirée. "Le chef a été happé par sa fonction, je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler", a-t-il révélé plutôt compréhensif. De son côté, le colosse souhaiterait écrire un livre composé de ses mémoires de campagne qu'il aimerait intituler De zéro à héros.



