L’appel de Mankoo Taxawu Senegaal à Me Wade divise l’opposition En conférence de presse hier, la coalition Mankoo Taxawu Sénégaal a appelé Me Wade à voler au secours de Khalifa Sall, en pesant de tout son poids, à l’installation de la 13e législature, pour l’aider à sortir de prison. Mais, cet appel ne semble pas convaincre. Du moins, du côté du mouvement « Arc-en-ciel », membre de l’opposition, notamment du Front patriotique pour la défense de la République (FPDR).

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Août 2017 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

« Abdoulaye Wade présidant une séance de l'Assemblée nationale, pour faire plaisir à Khalifa Sall qui l'a fait "tomber" avec sa caisse noire ! Mais est ce que ces gens-là ont quelque chose dans la tête ? En tout cas nous, nous ne serons pas de ce combat », ont soutenu Mamadou Dieng et ses camarades.



Et de poursuivre : « combien de fois les a-t-on mis en garde contre un raid solitaire des amis de "Khaf" qui étaient trop euphoriques ? Ils nous ont volé le nom de "Manko" et se sont bien plantés à Dakar. On n'est pas là pour jouer aux sapeurs-pompiers !!!! ».



C’est dire que ce cri du cœur de Jean-Paul Dias et de ses camarades de Mankoo Taxawu Senegaal n’est pas pertinent pour certains.



