L'arène perd 5 « dinosaures » cette saison, Yékini, Baboye, Tyson, Ousmane Diop et Rock Mbalakh

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2017 à 14:56 | | 0 commentaire(s)|

La lutte sénégalaise a enregistré de grosses pertes cette saison. Yakhya Diop Yékini, Mouhamed Ndao Tyson, Mamadou Sow alias Baboye, Ousmane Diop et Matar Sène alias Rock Mbalakh ont tiré leur révérence.



Depuis des années, on peut dire que l'arène sénégalaise n'a jamais connu des départs aussi imùportants que ce qu'elle a connus cette saison. Yékini a décidé de ranger son nguimb à l'âge de 43 ans. Rock Mbalakh, Tyson, Ousmane Diop et Baboye ont atteint l'âge limite de la retraite dans l'arène, c'est-à-dire les 45 ans.



Ces départs en cascade ont peut-être laissé un gros vide dans le milieu de la lutte. Chacun de ces champions était une grande star. Qui mobilisait toute une population de supporteurs.



Source : Arenebi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook