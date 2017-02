l’artiste camerounais Locko victime d’un grave accident de circulation

Dans l’euphorie de la victoire des "Lions" du Cameroun à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, les fans de la musique urbaine et de la voix extraordinaire de l’artiste Locko, ont été pris d’effroi. Ils ont été surpris de constater au petit matin une information relayée par les réseaux sociaux, laissant croire que l’artiste serait dans un était comateux, pour avoir été pris dans un accident.



Tout le monde était dans le doute, aucune source fiable n’avait encore confirmé la nouvelle. Il a fallu que son manager, qui a été aussi victime de l’accident, sorte du silence pour rassurer les nombreux fans de l’artiste. Il faut rappeler que Locko est l’une des grandes stars de la musique camerounaise et l’une des révélations de la musique en Afrique en 2016. Il est l’auteur du titre à succès « Margo » et du featuring avec Stanley Enow dans « Bounce », dont le remix a été fait avec le rappeur AKA.



Voici le message du manger de Locko



« Contrairement aux informations diffusées par certains médias, l’artiste Locko n’est pas dans le coma. Suite à un accident de circulation sur la route d’Ebolowa à Yaoundé, toutes les personnes l’accompagnant ont été très vite prises en charge et suivent leur traitement à Yaoundé.



Dans l’attente d’informations supplémentaires, nous vous prions de faire attention à la désinformation et nous vous invitons à rester en prière pour toutes les personnes blessées, engagées dans ce triste événement ».



Gervais NGONGANG.