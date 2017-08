L'artiste-comédien Lamine Ndiaye en deuil... Sa fille Madiarra décède des suites...

Encore la grande faucheuse ! En effet, le monde du ferment de la vie (la Culture) est en deuil. Dakarposte, tient de bonnes sources que l'artiste comédien, Lamine Ndiaye a perdu sa fille répondant au nom de Madiarra.



Cette dernière a finalement rendu l'âme ce mardi 1er Aout 2017 des suites d'une courte maladie. Selon des informations glanées par dakarposte auprès de la famille et de proches, Ma, comme on la surnommait, est tombée malade il y a moins de 72 heures. Elle sera vite évacuée au centre de santé de la Médina. Malheureusement, Ma a succombé.



La Médina où habite Lamine Ndiaye et sa famille, mais surtout les innombrables connaissances de Madiara, se sont réveillés avec plein les mirettes, autrement dit ébahis. Personne n'en revient, tellement Madiarra était pleine d'égards, attentionnée, constamment joviale et son commerce facile était à la fois exquise et contagieuse, bref, d'une courtoisie rare, Madiarra laissait une bonne première impression partout où elle passait.



Dakarposte présente ses sincères condoléances à son papa Lamine NDIAYE de la troupe théâtrale Daraay Kocc, lequel a tant fait rire des générations de spectateurs, à la famille éplorée, à l'univers de l'ART, bref à tous ses proches.



Que Dieu accueille Madiarra dans son paradis céleste !