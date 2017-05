L’artiste rappeur Karim khurumxak prend six mois avec sursis

Apres une semaine de détention pour rassemblement illégal, l’artiste rappeur et chargé de communication du mouvement ‘’Nittu deg’’, Abdou Karim Guèye plus connu sous le sobriquet de Karim khurumxak, a recouvré, hier, la liberté. En effet, même s’il a été reconnu coupable par le juge du tribunal d’instance, il a été condamné à 6 mois avec sursis. Une peine d’avertissement certes, mais plus sévère que la peine de trois mois avec sursis sollicité par le représentant du parquet dans ses réquisitions, lors du procès.



Pour rappel, l’artiste rappeur à travers le mouvement ‘’Nittu deg’’, s’était engagé à porter le combat de l’imam Alioune Ndao détenu pour apologie du terrorisme, suite à l’information du frère de celui-ci. Selon celle-ci, l’imam et une quarantaine de détenus seraient malades à cause des difficiles conditions de détention.



Ce qui a été à l’origine de la conférence de presse publique convoquée le 5 mai dernier à la place de la Nation. Une rencontre qui a été dispersée par la police avant que l’activiste ne soit arrêté.



