L'assassin de Tupac enfin connu !

Suge Knight est enfin sorti de son silence en révélant l'identité de l'homme qui a sauvagement assassiné le roi du rap !



Reggie Wright Jr est l'assassin de Tupac. L'information a été confirmée cet après-midi par l'avocat du rappeur Suge Knight qui est actuellement en prison pour le meurtre du producteur Terry Carter.



L'histoire sordide de l'assassinat de Tupac remonte au 7 septembre 1996 à Las Végas. A cette époque, Suge Knight et Dr Dre étaient les deux fondateurs du label Death Row Records. Ce jour-là, ce n'est pas Tupac qui était visé par les coups de feu. Il s'agit en effet d'un plan machiavélique de l'ex-femme de Suge Knight, Sharitha Golden, qui a voulu orchestrer la mort de son mari pour hériter des parts sur le label Death Row Records (cofondé par Dr Dre et Suge Knight). Elle a donc sélectionné Reggie Wright Jr pour tuer son mari (lui promettant une belle somme d'argent). Alors que Tupac était en voiture aux côtés de son producteur, la balle l'a touché.



21 ans après cette nuit tragique, on connaît enfin le fin mot de cette histoire. Tupac n'avait que 25 ans à l'époque. Un an plus tard, c'est Christopher "Biggie Small" Wallace qui perdait la vie. Il apparaîtrait également que sa mort soit un complot des mêmes auteurs présumés, en l’occurrence le couple Reggie/Sharitha.



Ce qui a longtemps été considéré comme une guerre de "Rap Gang" entre la East et la West coast n'est en réalité que le fruit de la cupidité morbide d'une femme.