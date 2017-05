L'association"Ndimbël Jaboot", un plaidoyer pour le social avec l'aide de la société SENEINDIA sarl..." L’Association Ndimbël Jaboot Aide Familiale a éffectué, ce vendredi 19 mai 2017, une visite au siège de la société Senegindia Sarl, situé à Ngor virage.



La délégation de l’Association, dirigée par le Président Ngagne Mary SEBORE, était composée de membres actifs et de personnes soignées ou guéries de leur maladie grâce aux prises en charges des frais médicaux assurées par la Société Senegindia Sarl.

C’est une visite de reconnaissance et de remerciement au Directeur de la société Senegindia Sarl pour le soutien permanent et conséquent qu’il accorde à l’Association Ndimbel Jaboot Aide Familiale et pour les diverses actions de son entreprise dans le domaine sociale. A cet effet, un diplôme de reconnaissance lui a été délivré par l’Association au nom de tous les malades. Cette rencontre, surtout remplie d’émotion, a été un moment fort d’échanges entre les membres de l’Association et le personnel de la société Senegindia Sarl. Nos deux structures ont saisi cette occasion pour signer une convention de partenariat dans laquelle la société Senegindia Sarl s’est engagée à :

-Prendre en charge, chaque mois, les frais médicaux de deux (02) malades; Considérer les membres de l’Association comme prioritaires quand il y a besoin de recrutement ou d’offres de formation ou de stages.

soutenir certaines activités de l’Association entrant dans la politique sociale de l’entreprise Assurer gratuitement, chaque mois, à 100 femmes choisies par l’Association, le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus.

L’association Ndimbel Jaboot Aide Familiale remercie sincèrement Monsieur Disnesh GORASIYA, Directeur de Senegindia Sarl et tout son personnel pour l’accueil chaleureux qui est réservé à la délégation.



Ndimbeljabootaidefamiliale@ gmail.com www. ndimbeljabootaidefamiliale.com Une seule personne ne peut pas aider tout le monde mais si chaque personne aide une personne alors tout le monde sera aidé....













Mor Diouf

