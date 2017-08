L’association des Sénégalais d’Amérique : « Assane Diouf doit être sanctionné s’il est avéré qu’il jouit de toutes ses facultés »

« Notre communauté, mon organisation n’a aucune forme de sympathie ou de solidarité ; nous condamnons avec la plus grande vigueur, toute attitude qui consiste à refugier dans un autre pays pour insulter le Sénégal à travers ses institutions ou d’autres personnes.



Nous pensons que cela ne relève d’aucune forme de courage ; nous pensons également que l’internet ne doit pas être une forme de non droit où chacun peut se mettre à faire ce qu’il veut », a déclaré le président de l’Association des Sénégalais des Etats-Unis.



Pour M. Ibrahima Sow qui a réagi mercredi sur Rfm, "il faut aller jusqu’au bout parce que cette affaire est très grave".



« Si Assane Diouf est évalué et qu’on se rende compte qu’il jouit de ses facultés mentales, i, doit être châtié de la manière la plus sévère parce qu’il n’y a rien qui justifie qu’une personne, quelle qu’elle puisse être, se mette à insulter des gens sans aucune raison », a-t-il soutenu, catégorique.



En revanche, l’Association des Sénégalais d’Amérique dénonce le rapatriement de compatriotes qui vivaient aux Etats-Unis.







La rédaction de Leral.net