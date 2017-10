L'astuce d'Emmanuel Macron pour avoir l'air plus vieux que son âge

A 20 heures le 7 mai dernier, Emmanuel Macron est entré dans le livre des records en devenant le plus jeune président de la République de l'histoire à seulement 39 ans. En battant Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, le candidat d'En Marche a effacé des tablettes un certain Louis Napoléon Bonaparte et Valéry Giscard d'Estaing. Emmanuel Macron veut parfois faire oublier son jeune âge à ses interlocuteurs comme l'a révélé son ancien coach vocal, Jean-Philippe Lafont, embauché avec réussite pendant la campagne présidentielle. Et pour ça, le pensionnaire de l'Elysée a une petite astuce...



"Il m'a confié que, comme on lui reprochait d'être trop jeune, il parlait plus bas pour gagner en maturité", a confié cet ancien baryton, qui a exercé pendant 40 ans à l'Opéra, dans le quotidien Le Parisien, en kiosque ce mardi 24 octobre. Mais ce n'est pas la bonne technique selon Jean-Philippe Lafont, qui partage toutes ses astuces pour mieux poser sa voix dans son livre, Avec voix et éloquence (aux éditions Larousse).



Emmanuel Macron a embauché son ancien coach vocal après avoir vu sa voix complètement dérailler à la fin d'un meeting à Paris le 10 décembre 2016. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Avec une dizaine de séances de deux heures, il a beaucoup mieux maitrisé sa voix dans la dernière ligne droite de la présidentielle jusqu'à son discours impeccable le soir de sa victoire. "Quels progrès ! Ce soir-là, ça avait vraiment de la gueule", s'est félicité Jean-Philippe Lafont.





