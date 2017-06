L'attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo a annoncé la naissance de jumeaux.

Cristiano Ronaldo a confirmé sur sa page Facebook qu'il était bien père de jumeaux

Sept années après la naissance de son premier fils Cristiano Junior, l'attaquant du Real Madrid a confirmé sur sa page Facebook qu'il est bien père de jumeaux.



Le Portugal devra se passer de son capitaine et buteur Cristiano Ronaldo dimanche à Moscou contre le Mexique ou l'Allemagne lors du match pour 3e place de Coupe des Confédérations de football. Le quadruple Ballon d'Or a en effet dit stop. Sa saison est terminée et avec la permission de sa fédération, il va enfin avoir l'occasion de faire la connaissance de ses jumeaux, Eva et Matteo, dont il a confirmé la naissance le 8 juin dernier.



CR7 a annoncé qu'il pouvait enfin quitter la Russie pour aller voir ses deux fils, même s'il regrette que le Portugal n'ait pas pu gagner la Coupe des Confédérations.



"Il est regrettable que notre objectif ne soit pas atteint avec le Portugal", écrit-il sur Facebook. "J'ai travaillé dans les dernières semaines avec le cœur et l'âme de l'équipe nationale. Même si je savais que mes deux fils étaient nés et qu'ils m'attendaient".



"Le président de la Fédération (Fernando Soares Gomes da Silva, ndlr) et le sélectionneur (Fernando Santos) ont eu une attitude qui m'a touché et que je n'oublierai pas. Je suis très heureux de pouvoir enfin être avec mes enfants pour la première fois". Ronaldo a eu recours à une mère porteuse vivant sur la côte ouest des Etats-Unis et ne connaissait jusqu'ici pas encore son identité.