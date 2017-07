Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte L'auteur du GIF anti-CNN supposément repris par Trump s'est excusé et a quitté Reddit Rédigé par Khary DIENE le 5 Juillet 2017 à 12:30 | Lu 90 fois

«Aux membres de cette communauté, au site, aux médias (particulièrement CNN), et à tous ceux blessés par ces posts, je m'excuse là encore.»«What a time to be alive!» Ce 2 juillet, Donald Trump a publié un tweet contenant un GIF dans lequel on pouvait le voir se battre avec un homme (lors d'un combat de catch, lors du WrestleMania de 2007) dont la tête a été remplacée par le logo de CNN, la chaîne d'information américaine.



Dans les heures qui ont suivi la publication de ce tweet, la chaîne a dénoncé une incitation à la violence contre les journalistes. Et l'on a découvert que ce GIF était le même (ou presque –la Maison-Blanche assure désormais que la vidéo ne venait pas de Reddit), que celui publié quatre jours plus tôt sur Reddit, dans une partie du site qui soutient ouvertement le président américain.



«Je trollais»

Son auteur, HanAssholeSolo s'est félicité du tweet de son «Empereur-Dieu» (le petit nom donné à Donald Trump sur The_Donald, le subreddit consacré au 45e président américain). Dans le même temps, plusieurs personnes ont commencé à fouiller dans l'historique des messages laissés par HanAssholeSolo sur Reddit, et on trouvé des messages à caractère antisémite, raciste, ou encore islamophobe.



L'un des journalistes qui en a publié un exemple sur Twitter a ensuite été menacé de mort.



Après plusieurs jours de polémique, HanAssholeSolo a publié un long texte ce mercredi 4 juillet (depuis supprimé, comme son compte), sur le subreddit The_Donald, dans lequel il explique regretter ses actions, que cette polémique soit allée si loin, et s'excuse de ses posts racistes, intolérants, et antisémites, assurant qu'il n'est en rien cette personne.



«Je trollais et postais des choses pour obtenir une réaction sur Reddit, et n'ai jamais pensé aucune des choses haineuses que j'écrivais dans ces posts. Je ne soutiendrais jamais n'importe quelle forme de violence ou d'actions contre des personnes simplement à cause de ce en quoi ils croient, leur religion, ou le mode de vie qu'ils ont choisi. [...] Aux membres de cette communauté [The_Donald], au site, aux médias (particulièrement CNN), et à tous ceux blessés par ces posts, je m'excuse là encore.»



Son passif sur Reddit parle de lui-même: entre messages racistes, islamophobes et antisémites. Mais il est difficile (voire impossible de savoir) s'il pensait vraiment ce qu'il postait. Voulait-il véhiculer certaines opinions, ou pousser certaines personnes à bout dans le but d'obtenir des réponses outragées?



Identité démasquée

Quelques heures plus tôt, un journaliste de CNN, Andrew Kaczynski, avait réussi à déterminer son identité à partir de bouts de données qu'il avait publié lui-même sur Reddit et qu'il a croisées avec un profil Facebook. CNN a tenté de le contacter par e-mail et par téléphone. Après avoir posté ses mots d'excuse sur Reddit, HanAssholeSolo a rappelé CNN et a confirmé son identité au journaliste.



«Lors de l'interview, HanAssholeSolo semblait nerveux à l'idée que son identité soit révélée, et a demandé à ne pas être nommée par peur pour sa sécurité personnelle, et pour éviter un embarras public pour lui et sa famille.»

CNN a finalement décidé de ne pas publier son nom, «parce que ce n'est pas une personnalité publique et qu'il a longuement exprimé ses excuses, où il a fait preuve de remords, et indiqué qu'il avait supprimé tous ses posts blessants, et parce qu'il assure qu'il ne va pas recommencer. Il a ajouté que sa déclaration pourrait servir d'exemple aux autres pour ne pas faire comme lui». La chaîne américaine se réserve néanmoins le droit de publier son identité si cela venait à changer.



Une forme de chantage?

Et ce point-là fait particulièrement grincer des dents, sur Reddit. Pas seulement du côté de The_Donald (et de figures de l'alt-right sur Twitter) où le sentiment de défiance CNN ne fait qu'augmenter. Mais aussi dans d'autres parties du site communautaire où ce qui s'apparente à du chantage (à base de doxxing –la publication contre son gré d'informations personnelles, en l'occurence l'identité de HanAssholeSolo), de la part de la chaîne américaine contre un citoyen lambda passe très mal.



En témoigne ce commentaire, le plus apprécié dans un fil concernant cette affaire.



«Vous vous foutez de ma gueule? [...] Retenir des informations privées à condition qu'il continue de se contenir est une preuve de harcèlement contre un citoyen lambda de la part d'un conglomérat mondial, si ce n'est du chantage. Va te faire foutre CNN. J'étais dans ton camp dans cette histoire jusque-là. De telles actions sont exactement ce qui font qu'un progressiste comme moi se retourne contre vous. Trump est un monstre, mais vous aussi.»



Tout ceci a lancé de nombreux débats contradictoires un peu partout sur le site (avec dans l'autre camp des personnes arguant qu'il faut assumer les conséquences de ses actes). Sur Twitter, le journaliste de CNN, Andrew Kaczynski a ensuite indiqué que HanAssholeSolo l'avait rappelé un peu plus tard et qu'il lui avait assuré qu'il n'avait pas été menacé.





Cette phrase est mal interprétée. Nous voulions simplement dire que l'on n'avait conclu aucun accord avec cet homme à propos de son identité.



