L'autopsie des enfants Dias révélée

Le mystère autour de la mort des 5 enfants Dias disparus dans l'incendie de leur maison aux Parcelles Assainies, s'éclaircit. Selon Papis Dias qui cite le rapport final d'autopsie, les 5 enfants de la famille Dias sont morts par asphyxie. Ils ont inhalé de la fumée provenant de la chambre mitoyenne à la leur, déclare-t-il.



Papis Dias veut ainsi tordre le cou à différentes rumeurs qui circulent sur la mort des enfants. Cette déclaration vient corroborer les premières conclusions de l’enquête qui avaient parlé de décès par asphyxie.



Par ailleurs, les camarades des enfants disparus ont décidé de rendre hommage à leur manière aux enfants Dias. Depuis quelques jours, on voit partout des jeunes arborer des tee-shirts floqués des photos des enfants Dias sous lesquelles on peut lire "Rest in Peace Dias Family" et "Nous ne vous oublierons jamais". Un moyen pour les jeunes du quartier d'honorer les mémoires de ces innocents emportés par l'incendie.



L'As