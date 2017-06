L'autre vie du Premier ministre français

Un roman coécrit par le Premier ministre, Édouard Philippe, va être porté à l'écran, ont indiqué lundi les éditions JC Lattès, confirmant une information du Figaro Magazine.



"Il y a une option pour une adaptation, le projet est lancé", ont affirmé à l'AFP les éditions JC Lattès, sans donner plus de précisions sur le calendrier ou la distribution du film.



"Dans l'ombre" (paru en 2011) est un polar politique écrit à quatre mains, par l'ancien maire du Havre (de 2010 à 2017) et Gilles Boyer, un de ses proches qui a dirigé la campagne d'Alain Juppé pour la primaire de la droite et sera à partir du 1er juillet le conseiller de M. Philippe à Matignon. Le roman raconte les derniers mois d'une campagne présidentielle sous haute tension. Les deux hommes ont également écrit ensemble un autre polar, "L'Heure de vérité" paru en 2007 chez Flammarion.



Selon Le Figaro Magazine, les droits du roman ont été achetés par Elzévir Films et la réalisation confiée à Guillaume Gallienne, le réalisateur des "Les Garçons et Guillaume, à table!", également sociétaire à la Comédie française. Contactée par l'AFP, la société de production n'a pas confirmé.



source:7sur7.be