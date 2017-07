L’énigmatique Diagna Ndiaye, la face cachée d’un homme incontournable





Celui qui vient d’être réélu à la tête du Comité national olympique est un homme de réseaux, très respecté au Sénégal et au-delà de nos frontières. Il cultive le secret et reste l’un des hommes les plus influents d’Afrique.





Né en février 1949, cet homme a un long parcours de banquier et de financier et est devenu membre du Comité international olympique (Cio) depuis 2015. Jeune, il a fait des études de droit à Paris, puis à Bruxelles avant de fréquenter le Centre de formation de la profession bancaire à Paris.



A son retour au Sénégal, il devient fondé de pouvoir à la Banque nationale de développement du Sénégal (Bnds). Puis, quelques années plus tard, il remonte dans la capitale française pour rentrer dans la diplomatie avec le titre de conseiller financier à l’ambassade du Sénégal à Paris.





«Diagna Ndiaye est un homme qui a fait du chemin, son parcours est très long », décrit un de ses amis. Il sera donc conseiller spécial d’Abdou Diouf. «Quand il était président de la République, Abdou Diouf ne mangeait pas sans que Diagna ne vienne à sa table. Ils se voyaient quotidiennement quand il était au Sénégal. Il y avait une grande proximité entre les deux hommes ».



«Il était le conseiller de Diouf pour les questions économiques et de développement ». Il sera également conseiller spécial du secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à Vienne (Autriche).





En banquier, il retrouve son métier quand Jean Claude Mimran rachète la Biao qui deviendra CBAO. Diagna en est l’administrateur principal. «Il a été un des hommes clés de la vente de ladite banque aux Marocains ». Depuis lors, il est devenu président du comité d’audit de banque Attijari au Maroc. Conseiller spécial de M. Kettani, président-directeur général du groupe bancaire et financier Attijariwaffa bank, Diagna Ndiaye est aussi président du conseil d’administration de Canal + International.





Il est également ministre conseiller spécial du président de la République sénégalaise, Macky Sall, en charge des investissements et du comité stratégique. Pour ce poste, un de ses proches indique qu’il ne prend ni salaire, ni autres avantages dans l’exercice de cette fonction.





Mais Diagna Ndiaye, c’est d’abord le groupe Mimran. « C’est un membre à part entière de la famille. C’est un frère ». Aux côtés de son ami qu’il connait depuis une quarantaine d’années, il est l’administrateur de ses sociétés au Sénégal et en Côte d’Ivoire et administrateur du groupe Eurafrique Capva Sometra, spécialisé dans le transport maritime et les matières premières à Monaco, une société qui appartient à Jean Claude Mimran. «Ce dernier tient à Diagna comme à la prunelle de ses yeux, c’est un homme clé de son dispositif ».





Mais Diagna Ndiaye ce n’est pas seulement la banque et les affaires, c’est également le sport. Jeune, il a pratiqué le tennis et a participé à plusieurs tournois avec le Sporting Club Tennis de Dakar (Sénégal) et le Tennis Club de l'université de Dakar. «Le tennis, c’est un peu sa première famille sportive, il est invité chaque année à Rolland Garros ».



Ainsi, il a été directeur du club de tennis de l'université et du Club Olympique de Dakar (Sénégal), ancien président de la Fédération sénégalaise de tennis; ancien président de la Confédération africaine de tennis, ancien conseiller spécial du président de la Fédération internationale de tennis (ITF), Ricci Bitti, à Londres.





Dans ce parcours administratif dans le domaine du sport, il faut souligner que Diagna a été conseiller spécial du président du Conseil International du Sport Militaire (CISM et est ancien président de la Fédération sénégalaise de football; vice-président de la Fédération sénégalaise de voile, affiliée à la Fédération internationale de voile (ISAF). C’est un homme au long cours.



«Vous ne trouverez pas, en Afrique, quelqu’un qui a été dans autant de fonctions dans le domaine du sport », commente un de ses proches. Depuis quelques années d’ailleurs, il pilote la Fondation Marie-Louise Mimran à Genève (Suisse), qui aide des jeunes talents sportifs en Afrique.



Au delà du sport, il a été membre de l’alliance économique internationale de l’université de Harvard (États Unis d’Amérique); membre du comité d’honneur du journal hebdomadaire français Le Point. C’est aussi un proche du roi du Maroc qui l’a décoré de l’ordre « Wissam Alaouite ». Très proche des milieux politiques français, il été décoré de la Légion d’honneur dans les salons feutrés du Quai D’Orsay.





Ce jour-là, il y avait plusieurs ministres français et la première dame française, Valérie Trieweiller. Avec aussi, aux premières loges, Dominique, l’épouse de Alssane Ouatera, un de ses vieux amis depuis son passage à la banque centrale.



«Quand Diagna descend à Abidjan, il est parfois sous escorte motorisée de l’aéroport à son domicile ». En France, il est bien connu des milieux bourgeois parisiens et prend ses quartiers parfois dans le 8ème arrondissement, dans un luxueux hôtel.



Au Sénégal, il bénéficie de solides réseaux d’amitiés. Me Moustapha Ndiaye est l’un de ses plus proches, tout comme Yérim Sow, Baidy Agne ou encore Abdoulaye Diao de ITOC. Respecté, il a également de nombreux amis dans la presse, de Madiambal à Abdoulaye Bamba Diallo. Proche de Macky Sall, celui ci souligne souvent à ses visiteurs que «c’est un homme qui travaille beaucoup et qui a une vision et une ambition pour le Sénégal ».



Cet homme qui prend plusieurs avions par semaine se rapproche davantage de sa ville natale, Saint Louis, où il a racheté une grande maison appartenant à la France, son pays d’adoption.



