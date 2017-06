L’enseignement du chinois au Sénégal : Un vecteur de développement des relations sino-sénégalaises

A l’occasion du 10eme anniversaire de l’enseignement du chinois au Sénégal, l’ambassade de Chine a organisé, de concert avec l’institut Confucius de l’UCAD, le premier séminaire sur l’enseignement du chinois au Sénégal ce jeudi.



En effet, la langue chinoise est enseignée dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur comme l’université cheikh Anta Diop (UCAD), l’université Gaston Berger (UGB) et d’autres instituts privés, et l’institut Confucius de l’UCAD a accueilli plus de 3000 apprenants, nous certifie SEM l’ambassadeur de la chine, Zhang Xun.



Pour son excellence Monsieur l’ambassadeur de la chine, avec cet enseignement de la langue chinoise au Sénégal, les relations sino-sénégalaises se trouvent dans la meilleure période de leur histoire, la coopération bilatérale sur tous les plans et les connaissances mutuelles des deux pays s’approfondissent de plus en plus.