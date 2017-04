L’arrêté royal du 7 janvier 1822 avait créé l’entrepôt fictif de Gorée, pour servir à l’admission temporaire les produits naturels, quel que soit leur pavillon d’origine. Il s’agissait en réalité de favoriser l’importation au Sénégal de produits américains, notamment du bois, de la poudre et du tabac ; les rhums et les spiritueux étrangers étant exclus de cette disposition. Ce sont donc principalement des navires américains qui fréquentaient l’entrepôt de Gorée. Il s’agissait en principe de mettre dans un local contrôlé par la Douane des marchandises admises en franchise, qui devaient être réexpédiées vers une autre destination dans un délai d’un an. Une fois ce délai passé, les marchandises devaient être mises à la consommation et acquitter le quadruple des droits ordinaires. Dans la pratique, l’entrepôt de Gorée n’a jamais été un véritable entrepôt et les marchandises demeuraient entre les mains de leurs propriétaires qui étaient contrôlés par la douane.



