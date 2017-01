L'envoyée spéciale de la France à rencontré ce samedi Adama Barrow à Banjul

Rencontre aujourd'hui entre l'Envoyée spéciale de la France pour la Gambie, Mme Christine Robichon, et le Président élu de la Gambie, M. Adama Barrow. une information donnée par l'ambassade de la France à Dakar. Et d'expliquer l'objet de la rencontre qui a tourné au tour de: Point de situation et questions bilatérales.

