L’épouse de Kémi, furieuse : « J’ai mal pour la descendance des avocats qui ont plaidé contre mon époux »

« J’ai trop mal pour la descendance des deux avocats qui ont plaidé contre mon époux. J’ai mal pour leur descendance. Ils disent que Kémi est un Béninois ; ils n’ont pas compris que c’est en 1885, que le terme béninois est arrivé. Et aussi parce qu’ils ne se rendent pas compte qu’ils font du mal à leur peuple, à leur descendance, à leurs enfants ; parce que leurs enfants auront tendance à répéter la même chose. Et c’est vraiment dommage », a déclaré Etuma Seba.



Elle renseigne qu’elle a vraiment eu mal quand elle a vu à l’audience des avocats. « J’ai compris pourquoi nos frères ont été mis dans des cales pour aller travailler dans des champs en Amérique, en Europe », a-t-elle soutenu, estimant qu’elle est pour autant joyeuse de l’issue du procès.



« C’est une joie totale ; l’audience a été très instructive parce que je ne savais pas qu’au 21e siècle, il existe des Africains qui combattent des Africains », a fait savoir Etuma Séba.

Kémi Séba a été envoyé en prison et jugé pour avoir brûlé un billet de banque de 5000 FCFA, lors d’une manifestation contre le FCFA.





La rédaction de Leral.net