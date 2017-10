Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte "L'establishment religieux en Arabie saoudite, est en train de s'effondrer" Rédigé par La rédaction le 30 Octobre 2017 à 11:17 | Lu 124 fois

Le prince héritier Mohammed Ben Salmane s'est livré à une attaque frontale contre certains milieux religieux conservateurs, qui exercent une influence notable sur la société saoudienne depuis des décennies. "Nous voulons vivre une vie normale. Une vie où notre religion signifie tolérance et bonté", a lancé le prince héritier de 32 ans, lors d'une conférence économique internationale mardi 24 octobre, à Riyad.



Considéré comme l'homme fort du royaume, Mohammed Ben Salmane s'est attaché, depuis sa nomination en juin comme prince héritier, à desserrer le carcan des milieux religieux sur la société. En jeu : la consolidation de son pouvoir, en s'appuyant sur la jeunesse qui constitue 70% de la population saoudienne. Interview de Fatiha Dazi-Heni, spécialiste des monarchies de la péninsule arabique (IRSEM) et auteur de "l'Arabie saoudite en 100 questions" (Tallandier, 2017).

Mohammed Ben Salmane dit vouloir retourner à "un islam modéré, tolérant et ouvert"... Ces déclarations, qui sont une claire remise en cause de la politique religieuse de l'Arabie saoudite, vous surprennent-elles ?

Le prince héritier est sur cette ligne depuis deux ans. Il veut montrer au monde occidental, une image plus positive et diversifiée de l'Arabie saoudite. Ce qu'il est obligé de faire s'il veut attirer les investisseurs extérieurs dans un contexte économique difficile (avec un prix du pétrole qui a baissé de moitié) et qui constitue le défi prioritaire pour le royaume.

Mais ces paroles marquent le coup. Il y a un changement de ton. Elles montrent quand même que Mohammed Ben Salmane a, à cœur de transformer le royaume sur le fond et veut marquer son ère. Il assume ses décisions, impose sa ligne et veut la mettre en pratique.

Les Saoudiennes vont pouvoir conduire. Oui, mais...

Il estime que son pays a abandonné la modération en 1979, avec la montée en puissance de courants religieux extrémistes marquée par la prise de la Mecque, le contexte géopolitique avec la révolution iranienne et les combats des moudjahidines en Afghanistan. L'Arabie saoudite s'est transformée en pays rigoriste à partir de cette période, en durcissant sa rhétorique et sa pratique de l'islam : programmes scolaires dominés par le cursus religieux officiel (wahhabite), contrôle social plus strict de la non-mixité par l'establishment religieux... Il veut revenir à ces temps où le royaume, bien que conservateur, était bien plus ouvert sur le plan sociétal.

Il y a cette volonté chez lui de transformer le pays sur le plan économique, mais aussi de laisser respirer la jeunesse en libéralisant la sphère sociale. C'est son point fort. Ce qui est intéressant dans la démarche du prince héritier aujourd'hui, c'est que sa politique s'adresse pour la première fois à la jeunesse saoudienne.

En effet, il a également déclaré : "70% de la population saoudienne a moins de 30 ans et, franchement, nous n'allons pas passer trente ans de plus de notre vie à nous accommoder d'idées extrémistes"...

C'est une population qui a été totalement négligée en raison du poids extrêmement important et pesant de l'establishment religieux. Celui qui avait pour mission de contrôler la société, moyennant la légitimation du pouvoir absolu de la famille al-Saoud. C'est de cette façon que la gouvernance était assurée, par ce partage des rôles : le régalien pour la famille royale et le social, l'éducation et le culturel pour le religieux. Aujourd'hui, ce partage des rôles est totalement remis en cause par le prince héritier.

Mohammed Ben Salmane s'adresse à la jeunesse et aux femmes, acquises à ces idées, car il sait qu'ils sont l'un des piliers sur lesquels il va s'appuyer pour consolider son pouvoir et se légitimer comme le réformateur incontournable du royaume, n'en déplaise à une partie de la famille royale ou aux conservateurs religieux qui voient leur rôle s'éroder.

Il est considéré comme l'inspirateur de la décision, en septembre, de lever l'interdiction qui était faite aux femmes de conduire...

En réalité, c'est un débat vieux de vingt ans. N'oublions pas que le roi Abdallah a contribué à rompre le tabou de la question de la place des femmes dans la société. Mais il n'avait pas la même latitude politique que Mohammed Ben Salmane. Depuis que celui-ci est devenu le leader principal de la famille, il parvient à imposer son agenda.



Il profite de l'aura de son père, le roi Salman, au sein de la famille royale et du clergé, pour faire exécuter des décisions politiques qui étaient difficiles à faire passer auparavant. C'est comme cela qu'il a saisi l'occasion en septembre dernier, pour annoncer cette décision. La société saoudienne est, aujourd'hui, prête à ces changements du fait de la jeunesse. Le prétexte d'une société minée par l'ultraconservatisme, ne tient plus car les jeunes sont ouverts sur le monde et sont parmi les plus connectés au monde.

Ces décisions passent plus facilement car elles n'ont plus à se heurter à l'obstacle essentiel d'une résistance interne dans la famille, qui utilisait le poids du religieux pour contrecarrer les changements. Le jeune prince soutenu par son père a éliminé tous ses concurrents et concentre dorénavant entre ses mains, tous les pouvoirs.



Le roi Abdallah, mort en 2015, qui est celui qui a impulsé le vent des réformes et de l'ouverture sociale, n'avait pas pu les mettre en œuvre en raison de l'opposition des autres princes de la famille, très influents, du fait de la structure collégiale de la monarchie de l'époque.



Pourquoi l'Arabie saoudite combat sa propre société



Ainsi Mohammed Ben Salmane a été à l'origine de la décision en avril 2016 de réduire considérablement le rôle du contrôle social exercé par la police religieuse, en lui interdisant d'appréhender et de sanctionner les individus. La création par le roi du centre du roi Salman pour les hadiths du Prophète, dont le siège est à Médine, va dans le sens d'un contrôle plus strict, visant à surveiller l'interprétation faite des textes par les religieux les plus conservateurs.

L'ex-prince héritier et ministre de l'Intérieur, Mohammed Ben Nayef, évincé par son cousin, avait instauré un contrôle strict des prêcheurs à partir de 2013 (lorsque le conflit syrien était à son point d'orgue), plus de 1.500 imams avaient été interdits de prêcher. Certains propos outranciers et sexistes tenus par des clercs sur les femmes, sont désormais sanctionnés alors qu'ils avaient auparavant pignon sur rue.



Cette dynamique politique s'est renforcée avec Mohammed Ben Salman qui en a fait son credo auprès de son principal soutien populaire : les jeunes et les femmes, consolidant ainsi sa légitimité qui pourrait être chahutée par certains membres de la famille royale et du clergé.



"Nous allons détruire l'extrémisme", a insisté le prince héritier. Qui vise-t-il ?



Il est resté assez vague et on peut tout mettre derrière le terme "extrémisme". Il vise les plus conservateurs des religieux en fonction. Il parle de la Sahwa (c'est le courant issu des Frères musulmans), qui semble être la cible principale de ses déclarations car il les cite nommément, contrairement aux groupes djihadistes de Daech et d'Al-Qaida qui sont bien sûr, eux aussi, implicitement visés par sa violente diatribe anti-extrémiste.



Daech est-il l'enfant de l'Arabie saoudite ?



Le prince héritier, plus que son père, s'inscrit dans l'axe de la réaction aux "printemps arabes" représenté par les Emirats arabes unis et l'Egypte, en faisant des Frères musulmans, pratiquement au même titre que l'Iran, leur ennemi géopolitique et intérieur.

Par ailleurs, il souhaite expurger les idées les plus fondamentalistes et les plus intolérantes de la doctrine wahhabite, en voulant normaliser le royaume comme un Etat basé sur un islam sunnite apaisé, en osmose avec les autres religions, et ainsi clore le chapitre du wahhabisme.



L'Arabie saoudite peut-elle devenir "modérée" et "tolérante" ?



Il ne s'agit pas d'ouvrir le pays à un pluralisme démocratique. C'est une transformation par le haut, totalement dirigiste, comme souvent dans les Etats autoritaires du monde arabe. Il y a beaucoup de communication et une volonté de marquer les esprits. Mais l'establishment religieux à de moins en moins de prérogatives, son rôle dans la société est en train de s'effondrer.

Et l'on voit bien que lorsque la famille royale se donne les moyens de réduire le rôle des religieux, elle y parvient car en Arabie saoudite, c'est le politique qui a le contrôle sur le religieux. Et c'est aujourd'hui plus facile, car la structure de la monarchie est devenue verticale et n'obéit qu'à la ligne du roi et de son fils alors qu'avant, il s'agissait d'un pouvoir familial dynastique partagé par plusieurs sphères de princes très influents. Les personnels religieux comme la grande majorité des actifs saoudiens, sont des fonctionnaires et sont soumis à l'autorité de l'Etat.





Propos recueillis par Sarah Diffalah

