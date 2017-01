L'évolution de la famille Kardashian/Jenner pour les 10 ans de "L'Incroyable Famille Kardashian"

Qu'on les adore ou qu'on les déteste, Kris et ses enfants ont réussi un défi de taille : s'imposer comme une des familles les plus célèbres au monde. Un succès qui repose sur "L'incroyable Famille Kardashian", un show de télé-réalité un peu trop scripté pour être honnête, mais aussi et surtout sur le physique des femmes du clan et leur côté sulfureux ! En 10 ans de carrière, Kim Kardashian et ses soeurs ont contribué à définir les codes de la beauté moderne et à s'imposer comme des icônes de la pop culture. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elles n'ont plus grand chose de naturel ! Difficile aujourd'hui de reconnaître les stars de KUWTK quand on regarde les anciens épisodes du show. Retour sur la métamorphose physique impressionnante du clan Kardashian-Jenner...