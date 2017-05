L'ex-directeur du FBI prêt à confirmer les pressions exercées par Trump

Limogé le 9 mai dernier, James Comey s'apprête à témoigner devant le Sénat des pressions exercées par le président américain à son encontre pour l'inciter à stopper l'enquête sur les connexions russes de l'ex-conseiller à la Sécurité nationale, Michael Flynn, selon CNN.



Après une tournée de neuf jours en Europe et au Moyen-Orient - qui l'a quelque peu écarté des multiples scandales sur ses liens supposés avec la Russie -, Donald Trump fait face à de nouvelles révélations, mercredi. Selon CNN, James Comey, l'ex-directeur du FBI, limogé le 9 mai dernier, s'apprête à déclarer devant le Sénat que le président américain a exercé des pressions sur lui. D'après la chaîne de télévision, le chef de l'État lui aurait sommé de stopper l'enquête sur les connexions russes de l'éphémère conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Ce dernier avait été contraint à la démission le 13 février dernier suite à des révélations sur une conversation avec l'ambassadeur russe à Washington avant l'investiture de Trump. Il était alors apparu que Flynn avait passé sous silence une partie du contenu de cette discussion avec l'ambassadeur Sergueï Kislyak.



Selon des informations d'abord révélées par le New York Times, Trump aurait même demandé à Comey, dès le lendemain de la démission de Flynn, de mettre un terme à l'enquête sur les contacts russes de son ex-conseiller à la sécurité nationale. Par ailleurs, CNN révèle que James Comey s'apprête à déposer ce témoignage dès la semaine prochaine devant la commission sénatoriale chargée du Renseignement. Pour autant, les ultimes détails de sa déposition et la date exacte de son audition sont encore à finaliser. De son côté, la commission du Renseignement avait annoncé le 20 mai dernier que l'ex-patron du FBI avait accepté de témoigner lors d'une audience publique et précisé qu'elle aurait lieu fin mai ou début juin.



